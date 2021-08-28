中職／素人投手楊承燁爆米花初登板 5.1局飆6K表現不差

交大畢業的素人投手楊承燁非棒球科班出身，今年投入中職選秀會落選、加入台中成棒隊，今天在爆米花棒球聯盟首度登板先發，投5.1局飆6K、1責失，球隊終場以2比3不敵新北禾聯。

楊承燁畢業於國立交通大學科技管理學系，高中之前是籃球校隊，因未能考進成功高中籃球校隊選擇就讀華江高中，高中期間加入棒球社，對棒球產生濃厚興趣，雖非科班出身，但挑戰成為頂尖棒球選手一直是夢想。

楊承燁追夢的路並不順利，大學時期比賽不多，後來在中職統一獅隊擔任餵球投手，今年投入中職季中選秀沒有獲得青睞、加入業餘台中成棒隊。楊承燁感謝父母一路支持他的棒球夢，楊承燁知道自己起步晚，也感謝台中成棒隊給舞台。

台中成棒隊今天在爆米花棒球聯盟賽事與新北禾聯隊交手，楊承燁首度登板先發，首局雖先投出保送，但捕手抓到盜壘跑者，楊承燁再連飆2K、化解危機。

楊承燁2局讓打者3上3下，3局被敲出1支安打、投出1次保送，但力守不失分，4局2人出局後連續投出2次四壞保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，5局也讓打者3上3下。

楊承燁6局續投有狀況，先投出四壞保送，新北禾聯劉任傑犧牲短打、發生守備失誤掉分，接著再被敲出安打失分退場。楊承燁今天總計用81球投5.1局，僅被敲出2支安打，投出6次三振，有偏多5次保送，失掉2分（1分責失分），表現其實不差。

台中成棒隊今天3局靠著彭名宇二壘打、潘俊宇內野安打、犧牲短打先馳得點，再靠著接連暴投跑回第2分，新北禾聯6局追回2分、扳平戰局，8局再靠著丁朝原三壘打、詹竣翔高飛犧牲打跑回致勝分。

台中成棒隊終場以2比3吞敗、楊承燁無關勝敗，素人投手業餘成棒大賽初登板展現壓制力，有不錯的開始。