日職／感嘆後輩中田翔暴力行徑 達比修有撰文透露心聲

前日本火腿隊主砲中田翔日前因暴力事件遭到球團禁賽，後透過交易輾轉來到讀賣巨人，曾效力火腿、也是中田翔前輩的達比修有撰文表達這次事件的看法。

達比修表示自己在2008年時認識中田翔，「和粗獷的外表不一樣，是個可愛且討人喜歡的孩子，我們的感情在短時間內就變得相當不錯，他才高中就向大家誇下海口，說要打個2、30轟，結果如何，大家可以去看看維基百科。」、「隨後他成為隊長，又是陣中第四棒，雖然曾出現欺負杉谷拳士的事件，但他其實對小朋友相當溫柔。」

達比修有。 美聯社

達比修還透露，中田翔的母親很擔心兒子在球隊搗蛋，中田曾一度邀請陣中多名球員到他們家裡吃飯，希望可以讓媽媽看看自己在球隊的風範，讓她安心，聽到這樣的人竟然對後輩動粗，這讓達比修相當驚訝。

「但無論如何，暴力行為是不對的」達比修寫道，「我想替挨揍的選手獻上百倍的祝福。」