MiLB／小聯盟宋文華後援飆2K 陳聖平敲安包辦2打點

美職小聯盟教士隊高階1A台將宋文華今天登板後援，投1局被敲1支安打，不過飆出2次三振，沒有失分；響尾蛇隊低階1A的陳聖平敲出1支2打點二壘安打，對決林暉盛遭到三振。

宋文華在7局上登板，送出三振後雖然被敲二壘安打，不過之後再飆出三振，接著讓打者擊出左外野飛球出局。總計宋文華投1局沒有失分，目前出賽17場、投18局，送出31次三振，防禦率僅2.00。終場教士隊高階1A以4比6不敵紅人隊高階1A。

低階1A響尾蛇隊今天對上道奇隊的賽事，陳聖平先發擔任開路先鋒、守游擊，1局下選到保送上壘，並跑回分數；2局下遭到三振，3局下擊出右外野飛球出局，4局下對決林暉盛遭到三振；6局下陳聖平再度吞下三振，8局下二、三壘有人時，敲出二壘安打送回2分。

總計陳聖平5打數敲出1支安打，選到1次保送，包辦2分打點、跑回2分，目前打擊率1成94。響尾蛇隊低階1A全場敲出18支安打，終場以15比5擊敗道奇隊低階1A。

道奇隊的林暉盛則是在4局下登板，接連被敲出5支安打、投1次保送，失掉5分；5局下再挨轟2分砲，不過送出2次三振；6局下被敲1支安打、送出1次三振後退場休息。總計林暉盛投2.1局，被敲8支安打、投1次保送，7個出局數中有5次三振，失7分。