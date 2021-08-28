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中職／台灣大丈夫第四彈 划船好手黃義婷為桃猿開球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
全猿主場「台灣大丈夫です」系列第四彈，樂天桃猿隊邀請划船好手黃義婷在31日擔任開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
全猿主場「台灣大丈夫です」系列第四彈，樂天桃猿隊邀請划船好手黃義婷在31日擔任開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供

全猿主場「台灣大丈夫です」系列第四彈，樂天桃猿隊邀請划船好手黃義婷在31日擔任開球嘉賓，也是猿隊今年繼「麟洋配」王齊麟和李洋、吳佳穎、盧彥勳之後，第五位開球奧運國手。

黃義婷是我國近年來女子划船單人雙槳好手，曾參加2016年里約奧運，在2018年雅加達亞運會獲得銀牌佳績，2020東京奧運於女子單人雙槳賽事，划出第20名的個人奧運最佳表現。

高中才開始接觸划船，原先練四人單槳的黃義婷，在2010年出了場車禍，是危機也是轉機，車禍後黃義婷的四人單槳隊友因生涯規劃換跑道，黃義婷跟教練討論下，決定改練單人雙槳。

亞運的銀牌，是黃義婷第一面大型國際賽事的獎牌，同時也是台灣第一位在亞運單人雙槳拿下獎牌的女子選手。

「要做就要做到最好的不服輸精神」是黃義婷的座右銘，認真看待每一次比賽，把每場比賽都當成最後一場賽事。

黃義婷 樂天桃猿

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