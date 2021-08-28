日職／正式登錄！陽岱鋼本季首次升上一軍扮「起爆劑」

日本職棒巨人隊在2連敗之中，尋求打線「起爆劑」，今天將台灣好手陽岱鋼登錄一軍，這是他本季首次升上一軍，最快在今天對中日龍隊之戰就有望出賽。

陽岱鋼即將升上一軍的消息由日本媒體「體育報知」率先報導，隨後日職官網也宣布巨人隊將陽岱鋼登錄一軍，並將石川慎吾抹消登錄。

34歲的陽岱鋼今年是與巨人隊5年合約最後一年，然而自春訓後段被下放二軍後，直到今天才獲得青睞，陽岱鋼本季在二軍出賽45場，敲出30支安打，包括5發全壘打、18分打點，打擊率2成40，長打率3成92。

體育報知報導中指出，巨人隊昨天面對中日隊只敲出3安打，近期打線不振成為監督原辰德關切重點，因此將陽岱鋼升上一軍，期盼他成為打線的「起爆劑」，點燃球隊的攻勢。