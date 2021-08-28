快訊

四海幫前幫主趙經華告別式 1幫眾疑昨打高端頭暈被攙扶

最新！ 外籍貨輪船長死後確診 16登船港務員採檢

日職／正式登錄！陽岱鋼本季首次升上一軍扮「起爆劑」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼。報系資料照
陽岱鋼。報系資料照

日本職棒巨人隊在2連敗之中，尋求打線「起爆劑」，今天將台灣好手陽岱鋼登錄一軍，這是他本季首次升上一軍，最快在今天對中日龍隊之戰就有望出賽。

陽岱鋼即將升上一軍的消息由日本媒體「體育報知」率先報導，隨後日職官網也宣布巨人隊將陽岱鋼登錄一軍，並將石川慎吾抹消登錄。

34歲的陽岱鋼今年是與巨人隊5年合約最後一年，然而自春訓後段被下放二軍後，直到今天才獲得青睞，陽岱鋼本季在二軍出賽45場，敲出30支安打，包括5發全壘打、18分打點，打擊率2成40，長打率3成92。

體育報知報導中指出，巨人隊昨天面對中日隊只敲出3安打，近期打線不振成為監督原辰德關切重點，因此將陽岱鋼升上一軍，期盼他成為打線的「起爆劑」，點燃球隊的攻勢。

陽岱鋼 巨人

延伸閱讀

日職／從巴比諾到中田翔 惡行選手能成巨人救星？

日職／中田翔被交易至巨人 陽岱鋼意外登日本熱搜

日職／上一軍要放棄「台灣明星」自尊 日媒建議陽岱鋼回火腿

日職／送走炭谷引爆「聖域破壞」 日媒：陽岱鋼危險了！

相關新聞

日職／單季雙聯盟都拿勝 國吉佑樹成歷史第11人

羅德隊後援投手國吉佑樹昨（27日）對上樂天中繼1局無失分，終場球隊以3：1取勝，他也拿下本場勝投，意外成為日職史上第11位單季在雙聯盟都拿勝的選手。

棒球／中信「愛接棒」 恰恰螢幕現身引尖叫

「愛接棒─少棒暨青少棒資助計畫」昨天進行最後一天課程，中信兄弟隊副領隊彭政閔、投手廖乙忠壓軸擔任嘉賓，兩人一現身，電腦彼...

中職／雙「傑」棍出擊 獅咬象

統一獅隊下半季在台南主場首戰，先發洋投布雷克打頭陣，用七局無失分的表現，加上「雙傑棍」聯手出擊，陳傑憲四安打、蘇智傑三安...

中職／暴力猿回魂 「龍王」也擋不住

樂天桃猿隊的「暴力猿」本色回魂，連「龍王」王維中都壓不住，先發四局失六分吞敗，猿隊終場以八比三擊敗味全龍隊，陳俊秀在腳踝...

日職／正式登錄！陽岱鋼本季首次升上一軍扮「起爆劑」

日本職棒巨人隊在2連敗之中，尋求打線「起爆劑」，今天將台灣好手陽岱鋼登錄一軍，這是他本季首次升上一軍，最快在今天對中日龍...

中職／期末考先過一關 歐飛登對先發比較有信心

樂天桃猿隊新洋投狂威待命中，下周可能會在一軍先發，誰將被註銷？猛快、歐飛登被視為領機票的最熱門人選，今天歐飛登繳出6局、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。