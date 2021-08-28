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日職／單季雙聯盟都拿勝 國吉佑樹成歷史第11人

聯合新聞網 / 綜合報導
羅德隊後援投手國吉佑樹昨（27日）對上樂天中繼1局無失分，終場球隊以3：1取勝，他也拿下本場勝投，意外成為史上第11位單季在雙聯盟都拿勝的選手。 取自羅德隊官方推特
羅德隊後援投手國吉佑樹昨（27日）對上樂天中繼1局無失分，終場球隊以3：1取勝，他也拿下本場勝投，意外成為史上第11位單季在雙聯盟都拿勝的選手。 取自羅德隊官方推特

羅德隊後援投手國吉佑樹昨（27日）對上樂天中繼1局無失分，終場球隊以3：1取勝，他也拿下本場勝投，意外成為日職史上第11位單季在雙聯盟都拿勝的選手。

季初還在為橫濱DeNA效力的國吉佑樹，曾於今年5月28日對上樂天的比賽中繼1.2局拿下勝投，而他季中透過交易案來到羅德，沒想到昨日7局下登板又拿勝，巧合的是苦主都是東北樂天金鷲，這紀錄是日職自1948年以來首見。

29歲的國吉佑樹因祖父為美國人，有四分之一的美國血統，當時加入進入DeNA後被稱為「橫濱的達比修有」。

樂天金鷲 羅德

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