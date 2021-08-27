中職／期末考先過一關 歐飛登對先發比較有信心

樂天桃猿隊新洋投狂威待命中，下周可能會在一軍先發，誰將被註銷？猛快、歐飛登被視為領機票的最熱門人選，今天歐飛登繳出6局、失3分，面對洋投競爭，他坦然說：「身為職業球員，必然都會面對競爭，但我們也都是隊友，也是打從心裡都希望彼此有好表現。」

歐飛登今天面對味全龍隊，儘管開賽不穩，兩度讓球隊面臨落後，最終仍繳出6局、失3分優質先發，總教練曾豪駒也肯定他的此役好投。

曾豪駒表示，「歐飛登今天的控球、球威、內外角、快慢搭配都不錯，他以往在第五局體力會下滑，今天全場控制感覺滿好的。」

歐飛登表示，「今天身體狀況比預期更好，說不出什麼特別原因，可能休息天數有稍多一點，今天整體狀況都很滿意。」過往的體力下滑問題，他指出，「有時不好維持是因為比賽長度，中間局拉得比較長，要坐超過半小時，手感會稍微跑掉。」

他對於自己轉任先發展現自信，「我的生涯大部分都是擔任先發投手，對先發也比較有信心。」

猿隊目前二軍還有霸林爵、狂威，預計將在下周先發，猛快本周對味全龍隊投1.2局失6分後先下二軍，留下的一軍洋將空缺預計先由霸林爵補上。

問題在於，若要登錄狂威，勢必要註銷一人，賽前被問到猛快、歐飛登是否面臨期末考，曾豪駒說：「可以算是吧！」他表示，「下面的兩位都準備好了，目前在實戰中看到的狂威，我們是覺得能力不錯。」