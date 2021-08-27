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中職／陳俊秀腳踝緊緊的 對王維中敲3安後早退

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳俊秀。記者林伯東／攝影
陳俊秀。記者林伯東／攝影

樂天桃猿隊重砲陳俊秀今年一路以來維持打擊高檔狀況，今天面對「龍王」王維中，更是3打席都是安打，賽後透露其實最近腳踝有點緊緊的，「想辦法，可以撐住就盡量撐住。」

猿隊今天以8：3擊敗味全龍隊，下半季以3勝1敗開局，打擊表現強悍成為近期亮點，陳俊秀的表現更是沉穩，今天也續繳4打數敲出3安打、4分打點的演出，賽後打擊率3成99。

陳俊秀的3安都是面對王維中敲出，成為王維中最搞不定的打者，陳俊秀表示，「運氣好啦！今天有把握住設定的球。」球隊氣勢正旺，陳俊秀也說：「球隊這陣子氣氛不錯，打出整體感，每個人都知道自己角色，為下半季去拚。」

陳俊秀在6局打完後提前退場，總教練曾豪駒指出，「這一場因為攻擊上時間都比較長，他有反應腳有點不舒服，所以讓他先休息。」

王維中本季兩度對上猿隊都是先發，前一次先發6局、失4分，已是他單場失分最多一役，今天結局更慘烈，對戰打擊率6.30。

曾豪駒對此表示，「維中是很好的投手，每個人都知道他不好打，面對他更戰戰兢兢，從中去找失投球。」

陳俊秀 王維中

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