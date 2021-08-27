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中職／「雙傑棍」火力支援 布雷克7局好投奪第10勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
布雷克。 擷圖自統一獅臉書
布雷克。 擷圖自統一獅臉書

統一獅隊下半季在台南主場首戰對上中信兄弟隊，先發洋投布雷克7局無失分，加上「雙傑棍」聯手出擊，陳傑憲4安打2打點、蘇智傑3安打包括1轟，以10：4拿下二連勝，也中斷兄弟二連勝。

獅隊先發投手布雷克以88球投滿7局，被敲4支安打，沒有失分，將原本就是聯盟第一的防禦率再下修到1.82，加上打線全力支援，本季第10勝入袋外，也獲選單場MVP。

獅隊攻勢從3局下開始，4支安打中夾著1次四壞，加上吳桀睿被打中手肘護具的1次觸身球，單局攻下4分，然而1出局滿壘的攻勢，結束在跑壘失誤。

林子豪敲出的右外野飛球，眼見要形成高飛犧牲打，不料吳桀睿搶攻二壘，陳子豪接殺後長傳二壘刺殺，形成雙殺，三壘的林靖凱又慢一步跑回本壘，分數不算，讓總教練林岳平氣得捶門。

吳桀睿在5局下將功折罪，1出局一二壘有人時敲出安打，打進第5分，也將先發投手羅傑斯打退場，換上的王奕凱也未能止血，獅隊總計在這局打了10個人次，用7支一壘打攻下5分。

蘇智傑在6局下棒打官大元，這發右外野的陽春砲，讓獅隊得分來到雙位數，也是獅隊復賽後第一次打到10分；蘇智傑總計4打數敲出3安打，陳傑憲則是單場4安打，打擊率上升到3成40。

陳傑憲 吳桀睿

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