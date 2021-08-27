中職／陳俊秀3安狙擊王維中 猿隊登下半季榜首

面對近來強悍的暴力猿打線，味全龍隊「龍王」王維中也壓不住，今天先發4局、狂失6分（責失3分），陳俊秀從他手中3打席敲出3安打，貢獻4分打點，樂天桃猿隊終場以8：3擊敗龍隊，王維中吞下第4敗，猿隊則在下半季取得3勝1敗開局。

王維中前兩局表現沉穩，首局讓對手3上3下，第2局被陳俊秀敲出安打後連飆3K，卻在進入第3局後陷入麻煩。

王維中第3局被敲4安打，還有1次觸身、1次四壞保送，陳俊秀的安打帶有2分打點，第4局又是一陣亂流，讓猿隊打線整整攻了一輪，林立的安打先送回1分，李凱威失誤再送分，陳俊秀再次補刀、貢獻2分打點，單局失血4分。

王維中4局投完已用90球，未再續投，此役繳出被敲8安打、失6分，送出6K，局數改寫生涯最短先發。

猿隊由洋投歐飛登先發，投6局、失3分，兩度栽在蔣少宏的棒次，第2局的二壘打有1分打點，第4局再挨了他的二壘打丟掉2分。

歐飛登開賽不穩，雖在比賽前段兩度處於落後，但未讓失血持續擴大，猿隊打線也維持近來強大的火力，為他打下領先優勢，最終順利取得第4勝。