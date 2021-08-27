中職／不管先發中繼 呂彥青要讓教練團好調度

沒有意外的話，中信兄弟隊預計29日安排第一指名呂彥青初登板，首戰角色定位中繼，未來再朝先發邁進，呂彥青表示：「什麼角色都沒關係，當選手就是要給教練團好的調度。」

今年季中選秀加盟後，呂彥青從昨天開始跟著一軍練習，今天總教練林威助表示，預計29日將他登錄一軍，當天是否中繼出賽要看賽況，下周有可能轉任先發，但仍要視呂彥青與其他先發投手狀況而定。

呂彥青對於一軍初登板當然有期待，不過對於角色沒有設定，「不管先發、中繼都要能為球隊貢獻，上去就是盡全力比賽。」近期也跟助總討論，自己不足跟維持不錯的地方。

過去三年在日職二軍出賽，呂彥青今年開始在中職二軍調整，以味全龍隊自主培訓球員身分出賽了10場，投27局僅失2分，披上黃衫後，在22日對上統一獅二軍也繳出先發5局失2分的成績。

除了在二軍登板，呂彥青也觀察其他旅外投手的初登板表現，認為台灣打者力量大，自己近期控球仍要修正，「做好自己該有的角色，專心對付打者。」

中信兄弟官方頻道呂彥青訪問影片：https://www.youtube.com/watch?v=dJmA900snJs