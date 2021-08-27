日職／王柏融保送上壘 吳念庭連22打數未敲安

日本職棒西武隊今天在主場迎戰火腿隊，台灣好手吳念庭、王柏融雖未先發，但都代打出賽，王柏融選到一次保送，吳念庭仍未從低潮中走出，最終火腿隊以7：2拿下勝利。

火腿隊靠著4局上近藤健介2分打點安打超前比數，6局打完以3：2領先，7局上木村文紀的高飛犧牲打再添1分，王柏融在三壘有人時上場代打，在2好1壞後，選到四壞保送上壘，隨後被代跑換下，不過火腿此局未再添分。

8局上火腿隊再拿下3分，拉開差距，吳念庭在8局下等到機會，在兩出局、一二壘有人時上場代打，然而面對右投杉浦稔大一顆偏高的144公里速球，敲成飛球出局。

兩位台灣野手復賽後狀況都不太好，王柏融近6場出賽只上壘兩次，今天的四壞保送外，就是22日對樂天隊的安打，打擊率2成22。

吳念庭加上今天，已經連續8場、連22打數未見安打進帳，打擊率下降到2成52，上一次敲出安打已是15日對樂天隊之戰在2局下的二壘打。