日職／王柏融保送上壘 吳念庭連22打數未敲安
日本職棒西武隊今天在主場迎戰火腿隊，台灣好手吳念庭、王柏融雖未先發，但都代打出賽，王柏融選到一次保送，吳念庭仍未從低潮中走出，最終火腿隊以7：2拿下勝利。
火腿隊靠著4局上近藤健介2分打點安打超前比數，6局打完以3：2領先，7局上木村文紀的高飛犧牲打再添1分，王柏融在三壘有人時上場代打，在2好1壞後，選到四壞保送上壘，隨後被代跑換下，不過火腿此局未再添分。
8局上火腿隊再拿下3分，拉開差距，吳念庭在8局下等到機會，在兩出局、一二壘有人時上場代打，然而面對右投杉浦稔大一顆偏高的144公里速球，敲成飛球出局。
兩位台灣野手復賽後狀況都不太好，王柏融近6場出賽只上壘兩次，今天的四壞保送外，就是22日對樂天隊的安打，打擊率2成22。
吳念庭加上今天，已經連續8場、連22打數未見安打進帳，打擊率下降到2成52，上一次敲出安打已是15日對樂天隊之戰在2局下的二壘打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言