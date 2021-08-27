中職／暴力猿打爆龍王 王維中投出本季最短先發

味全龍隊「龍王」王維中今天在桃園球場踢到鐵板，只撐了4局，被敲8安打失6分（責失3分），本季碰上樂天桃猿隊的對戰防禦率6.30。

王維中今天面對近來猖狂的猿隊打線，前兩局表現沉穩，首局讓對手3上3下，第2局被陳俊秀敲出安打後連飆3K，卻在進入第3局後陷入麻煩。

王維中第3局被敲4安打，還有1次觸身、1次四壞保送，陳俊秀的安打帶有2分打點，第4局又是一陣亂流，讓猿隊打線整整攻了一輪，林立的安打先送回1分，李凱威失誤再送分，陳俊秀再次補刀、貢獻2分打點，單局失血4分。

王維中4局投完已用90球，提前結束今天投球任務，被敲8安打、失6分（責失3分），送出6K。

王維中的前14場出賽（9場先發），僅有一次面對猿隊，是在7月28日先發6局、失4分，已是他本季失分最多的一戰，今天再度遭逢結局更慘烈，只投4局寫下中職生涯最短先發，原紀錄為兩度先發4.2局。