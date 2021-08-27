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中職／台、美當過開球嘉賓 盧彥勳嘆比自己比賽還緊張
奧運國手開球系列今天繼續在桃園球場上演，網球「台灣一哥」盧彥勳首度在台灣開球，由2004年雅典奧運同梯國手林英傑接捕，盧彥勳笑談：「比自己比賽還緊張」。
盧彥勳曾在2014年8月30日為大都會隊「台灣日」擔任開球嘉賓，今天是他在台灣的開球初體驗。從美國開到台灣，他比較兩次開球經驗，盧彥勳說：「跟美國那次經驗比是輕鬆許多，這次雖然緊張，但是在家、比較溫暖的感覺，感覺身後有一群人，在美國是代表台灣開球，意義不同。」
猿隊安排投手教練林英傑為他接捕，兩人的緣分在2004年就結下，相隔多年再相見，林英傑嘆自己已經是教練，盧彥勳還在打球，他則謙稱只是運氣好。
盧彥勳賽前在室內牛棚練投，後面有牆壁，他比較抓得到距離感，站上投手丘更加開闊的視野，投起來感覺還是不一樣，「感覺有點怕怕的，和室內牛棚很不一樣。」
盧彥勳5度參與奧運，今年打完東京奧運後高掛球拍，把生涯的最後一戰獻給為國家征戰，20年選手生涯畫下浪漫、沒有遺憾的句點，目前正在過退休生活，他笑說：「沒有訓練和成績的壓力，但有照顧小孩的壓力。」接到猿隊的開球邀約後，也馬上就和球團確認是否可以攜家帶眷，今天帶著家人一起到場體驗。
盧彥勳退休後的重心，還是離不開網球，他正著手籌畫網球學校，希望繼續將所學奉獻於網球，目前已與真理大學簽下意向書。
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