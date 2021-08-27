快訊

去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台、美當過開球嘉賓 盧彥勳嘆比自己比賽還緊張

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
盧彥勳為樂天桃猿隊擔任開球嘉賓。記者林伯東／攝影
盧彥勳為樂天桃猿隊擔任開球嘉賓。記者林伯東／攝影

奧運國手開球系列今天繼續在桃園球場上演，網球「台灣一哥」盧彥勳首度在台灣開球，由2004年雅典奧運同梯國手林英傑接捕，盧彥勳笑談：「比自己比賽還緊張」。

盧彥勳曾在2014年8月30日為大都會隊「台灣日」擔任開球嘉賓，今天是他在台灣的開球初體驗。從美國開到台灣，他比較兩次開球經驗，盧彥勳說：「跟美國那次經驗比是輕鬆許多，這次雖然緊張，但是在家、比較溫暖的感覺，感覺身後有一群人，在美國是代表台灣開球，意義不同。」

猿隊安排投手教練林英傑為他接捕，兩人的緣分在2004年就結下，相隔多年再相見，林英傑嘆自己已經是教練，盧彥勳還在打球，他則謙稱只是運氣好。

盧彥勳賽前在室內牛棚練投，後面有牆壁，他比較抓得到距離感，站上投手丘更加開闊的視野，投起來感覺還是不一樣，「感覺有點怕怕的，和室內牛棚很不一樣。」

盧彥勳5度參與奧運，今年打完東京奧運後高掛球拍，把生涯的最後一戰獻給為國家征戰，20年選手生涯畫下浪漫、沒有遺憾的句點，目前正在過退休生活，他笑說：「沒有訓練和成績的壓力，但有照顧小孩的壓力。」接到猿隊的開球邀約後，也馬上就和球團確認是否可以攜家帶眷，今天帶著家人一起到場體驗。

盧彥勳退休後的重心，還是離不開網球，他正著手籌畫網球學校，希望繼續將所學奉獻於網球，目前已與真理大學簽下意向書。

盧彥勳 林英傑 牛棚

延伸閱讀

中職／猿隊27日桃園對決龍隊 邀請網球一哥盧彥勳開球

打敗世界球王竟爆哭道歉！德國網球金童Alexander Zverev出身運動世家　脫下球衣身材媲美男模

羽球／黃金男雙麟洋東奧奪金 盧彥勳在防疫旅館觀戰超激動

網球／選手身分最後搭機留給長榮 盧彥勳分享機長暖心廣播

相關新聞

中職／天哥可愛！自知沒接到 郭天信演完美技心虛笑了

味全龍隊小將郭天信昨天在外野上演「偽美技」，第一時間騙倒裁判，今天受訪也自承，「我知道是全壘打，但有機會拚一個出局數就試...

中職／呂彥青29日有望登板 上演「雙大物開箱」

本周日在台南棒球場的中信兄弟與統一獅之戰，有望上演「雙大物開箱」，獅隊第一指名旅美投手胡智為表定先發，兄弟第一指名旅日投...

中職／「暴力猿」回魂 曾總：延賽期間修正揮棒軌跡

樂天桃猿隊在復賽後找回失蹤的「暴力猿」本色，總教練曾豪駒認為延賽期間的修正，目前有兌現在打擊成績上，球隊在先得分的情況下...

日職／宋家豪代班守護神稱「氣氛很不同」 監督大讚：一直都信任他

日本職棒東北樂天金鷲隊的守護神松井裕樹近日因傷缺陣，在26日的比賽中，樂天在一分領先的狀況下，推出宋家豪代班救援投手的位置。而他也不辜負球隊的期望，順利守住球隊的勝利，並且拿下個人生涯第一次救援成功。

中職／台、美當過開球嘉賓 盧彥勳嘆比自己比賽還緊張

奧運國手開球系列今天繼續在桃園球場上演，網球「台灣一哥」盧彥勳首度在台灣開球，由2004年雅典奧運同梯國手林英傑接捕，盧...

中職／郭天信沒接到還是嚇到曾總 「看了起雞皮疙瘩」

味全龍隊郭天信昨天在中外野展現驚人運動能力，連身為敵隊的樂天桃猿隊總教練曾豪駒都說，他的拚勁會感染全隊，自己看了也跟著起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。