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中職／呂彥青29日有望登板 上演「雙大物開箱」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊選秀第一指名旅日投手呂彥青，有望在本周日（29日）在台南棒球場與統一獅之戰登板。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊選秀第一指名旅日投手呂彥青，有望在本周日（29日）在台南棒球場與統一獅之戰登板。圖／中信兄弟隊提供

本周日在台南棒球場的中信兄弟與統一獅之戰，有望上演「雙大物開箱」，獅隊第一指名旅美投手胡智為表定先發，兄弟第一指名旅日投手呂彥青也有機會在當天登錄一軍出賽。

呂彥青在今年季中選秀會加盟加盟中信兄弟隊，雙方簽下2.5年合約、首年月薪35萬，背號58號剛好與胡智為相同。

呂彥青何時出賽？兄弟總教練林威助今天說明，目前在8月29日將他登錄一軍的機率較高，但如果今天比賽消耗較多牛棚投手，有可能明天就登錄，也希望他能投滿一局，但到時是否出賽，仍要看賽況而定。

呂彥青的第一戰暫定中繼，至於接下來定位，林威助表示，有可能下周就先發，還是要看呂彥青與其他先發投手的狀況而定，都會再與投手教練討論。

中信兄弟隊選秀第一指名旅日投手呂彥青，有望在本周日（29日）在台南棒球場與統一獅之戰登板。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊選秀第一指名旅日投手呂彥青，有望在本周日（29日）在台南棒球場與統一獅之戰登板。圖／中信兄弟隊提供

呂彥青 胡智為 中信兄弟

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