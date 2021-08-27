中職／呂彥青29日有望登板 上演「雙大物開箱」

本周日在台南棒球場的中信兄弟與統一獅之戰，有望上演「雙大物開箱」，獅隊第一指名旅美投手胡智為表定先發，兄弟第一指名旅日投手呂彥青也有機會在當天登錄一軍出賽。

呂彥青在今年季中選秀會加盟加盟中信兄弟隊，雙方簽下2.5年合約、首年月薪35萬，背號58號剛好與胡智為相同。

呂彥青何時出賽？兄弟總教練林威助今天說明，目前在8月29日將他登錄一軍的機率較高，但如果今天比賽消耗較多牛棚投手，有可能明天就登錄，也希望他能投滿一局，但到時是否出賽，仍要看賽況而定。