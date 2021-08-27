中職／「暴力猿」回魂 曾總：延賽期間修正揮棒軌跡

樂天桃猿隊在復賽後找回失蹤的「暴力猿」本色，總教練曾豪駒認為延賽期間的修正，目前有兌現在打擊成績上，球隊在先得分的情況下，也更放得開去發揮。

猿隊在復賽後的22場比賽，團隊打擊率3成16、敲出240支安打、23轟、141分打點、150得分，代表平均每場會有10.9支安打、攻下6.82分，各項打擊數據全部海放其他4隊。

再檢視延賽的前41場比賽，猿隊打擊率2成79、15轟、171分打點、181得分，全壘打數在5隊墊底，更顯得蛻變之大。

曾豪駒指出，「打擊的改變在於擊球策略，停賽期間打擊教練有針對上半季不好的，去修正揮棒軌跡和揮棒機制，在一些策略上的執行上，現在看起來都收到不錯效果。」

猿隊在前41場比賽只有15轟，復賽後的22場就有23轟，曾豪駒點出，「當你的擊球軌跡變短，擊出去的有效球變多，力量有集中在你所要發揮的點上，全壘打自然就會產生。」

曾豪駒也提到，目前球隊打擊狀況好，在先得分的狀況下，球隊更放得開去打，但打擊狀況一定會有高低潮，「我是希望可以持續下去，但狀況會有一波高潮，也會有不好的時候，不好時也要找到辦法怎麼幫助球隊。」

點名復賽後進步最多的球員，曾豪駒表示，「邱丹在復賽後打擊狀況維持不錯，每次揮擊都滿有內容，打出去的有效球變多，進步看得到；阿富（廖健富）是本來就很好，只是有稍微修正揮棒軌跡，現在也看到不錯效果。」