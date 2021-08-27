中職／郭天信沒接到還是嚇到曾總 「看了起雞皮疙瘩」

味全龍隊郭天信昨天在中外野展現驚人運動能力，連身為敵隊的樂天桃猿隊總教練曾豪駒都說，他的拚勁會感染全隊，自己看了也跟著起雞皮疙瘩。

精彩畫面出現在昨天第4局，朱育賢掃向中外野，郭天信攀在牆上接球，他在落地後舉起穩穩夾在手套裡的球。這球原先被判接殺，重播檢視後證實是郭天信的「偽美技」，小白球打到牆外的攝影鐵架後反彈，郭天信是在反彈後才接進手套，朱育賢的全壘打算數。

曾豪駒表示，當時有聽到聲音，但看到郭天信的手套裡有球，也覺得意外，他還原當下自己的反應：「欸！接到欸！」看到裁判判接殺出局，還是促請裁決，「有聽到聲音，但不知道是球打到還是手套打到。」

被問到是否被郭天信這記「偽美技」嚇到，曾豪駒說：「有！」他直言，「他的拚勁會渲染全隊，不管是打擊、守備、跑壘，態度都讓人起雞皮疙瘩，這個選手在場上的鬥志是很好的。」

雖然重播證實郭天信並未接到球，曾豪駒仍肯定他的能力，「爆發力也很好，矮矮的，但球打出去很有力量，這幾年很少看到這樣的選手，這也是好的，證明中華職棒這幾年人才越來越多。」

郭天信聽聞曾總對他的稱讚，自承：「可是我也有很多搞笑演出」、「有看到球迷都在罵我」，認為自己需要加強的地方還很多，在場上的穩定度不足，打擊也有大起大落，都是自己要再學習的課題。