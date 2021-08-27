中職／天哥可愛！自知沒接到 郭天信演完美技心虛笑了

味全龍隊小將郭天信昨天在外野上演「偽美技」，第一時間騙倒裁判，今天受訪也自承，「我知道是全壘打，但有機會拚一個出局數就試試看。」回去看了影片後，覺得自己的表情也太心虛。

精彩畫面出現在昨天第4局，朱育賢掃向中外野，郭天信攀在牆上接球，他在落地後舉起穩穩夾在手套裡的球。這球原先被判接殺，重播檢視後證實是郭天信的「偽美技」，小白球打到牆外的攝影鐵架後反彈，郭天信是在反彈後才接進手套，朱育賢的全壘打算數。

雖然沒演出天哥沒收朱哥全壘打的美技，郭天信的彈跳力、反應力，還是獲得球迷熱議，完全搶走朱育賢第9轟風采。

郭天信表示，當時自己守滿深的，滿早就到牆下等，感覺有機會就跳跳看，「我有聽到咚一聲，看到球在我手套裡，下意識把球舉起來。」場上偷笑的表情，他解釋：「因為看到一壘審比出局。」他坦言看到球在手套裡時也驚呆，「欸！怎麼在我手套裡。」

猿隊隨即提出要求看重播，球員在一旁等待期間，隊友先是伸出手想和郭天信擊掌，「我就說不要擊掌啦！我沒有接到。」

郭天信回去後看了影片兩三次，研究自己到底是怎麼接到，「剛好手套轉一下，彈到我手套裡，一切都是巧合。」還無厘頭說：「如果這巧合發生在我買威力彩時就好了。」

儘管沒演成美技，郭天信展現的運動能力和拚勁，仍讓猿隊總教練曾豪駒看了也讚嘆會感染全隊。郭天信則解釋，「因為我小時候就很皮，喜歡亂爬，這對我來說是可以掌握的東西，有沒有接到是一回事，但這個是我可以做得出來的。」

富邦悍將隊外野手林哲瑄去年在中外野有過一次「影帝級」沒收全壘打，郭天信自認差遠，「他是有接到，我知道我沒接到，有聽到啦啦隊在喊，但我就沒接到啊！回去看影片後，覺得我的臉也太心虛了吧！」