中職／王彥程二軍先發投4局挨轟 樂天不敵火腿
旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍出賽，對火腿隊先發首局挨轟，被今川優馬敲出2分砲，今天總計投4局失掉2分責失分，球隊終場以2比3吞敗，王彥程無關勝敗。
日本職棒二軍賽事樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，樂天隊由台灣投手王彥程先發，王彥程首局狀況多，被首名打者松本剛敲出安打，接著被今川優馬敲出2分砲掉分。
王彥程挨轟後投出觸身球保送，接著連抓2個出局數後再投出四壞保送，最後讓宇佐見真吾敲出投手方向滾地球出局、沒有多掉分數。
王彥程2局1人出局後投出四壞保送、被松本剛敲出游擊方向內野安打，接著讓打者敲出雙殺打化解失分危機。
王彥程3局先被敲出安打，1人出局後投出四壞保送，接著依序讓打者敲出三壘方向滾地球、三振出局，4局2人出局後投出保送，接著讓打者敲出三壘方向滾地球出局。
王彥程今天總計用79球投4局，被敲4支安打，投出3次三振、偏多5次保送，失掉2分皆為責失分，球隊2比2平手時退場，賽後防禦率3.13。
樂天隊2局靠著接連保送、暴投、滾地球追回1分，3局再靠著堀內謙伍適時安打送回追平分，兩隊7局打完2比2僵持不下，火腿隊8局下渡邊諒敲出陽春砲，終場以3比2拿下勝利。
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