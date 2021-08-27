快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

中職／王彥程二軍先發投4局挨轟 樂天不敵火腿

中央社 / 台北27日電
王彥程。 資料照(擷圖自推特)
王彥程。 資料照(擷圖自推特)

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍出賽，對火腿隊先發首局挨轟，被今川優馬敲出2分砲，今天總計投4局失掉2分責失分，球隊終場以2比3吞敗，王彥程無關勝敗。

日本職棒二軍賽事樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，樂天隊由台灣投手王彥程先發，王彥程首局狀況多，被首名打者松本剛敲出安打，接著被今川優馬敲出2分砲掉分。

王彥程挨轟後投出觸身球保送，接著連抓2個出局數後再投出四壞保送，最後讓宇佐見真吾敲出投手方向滾地球出局、沒有多掉分數。

王彥程2局1人出局後投出四壞保送、被松本剛敲出游擊方向內野安打，接著讓打者敲出雙殺打化解失分危機。

王彥程3局先被敲出安打，1人出局後投出四壞保送，接著依序讓打者敲出三壘方向滾地球、三振出局，4局2人出局後投出保送，接著讓打者敲出三壘方向滾地球出局。

王彥程今天總計用79球投4局，被敲4支安打，投出3次三振、偏多5次保送，失掉2分皆為責失分，球隊2比2平手時退場，賽後防禦率3.13。

樂天隊2局靠著接連保送、暴投、滾地球追回1分，3局再靠著堀內謙伍適時安打送回追平分，兩隊7局打完2比2僵持不下，火腿隊8局下渡邊諒敲出陽春砲，終場以3比2拿下勝利。

王彥程 樂天金鷲

延伸閱讀

MiLB／王志庭中繼3局無失分 陳聖平敲1安打

誤會大了 這家「胡志明」火腿用台灣豬 無關豬瘟肉品

台東查獲來路不明越南火腿 包裝完全無標示

日職／宋家豪代班守護神稱「氣氛很不同」 監督大讚：一直都信任他

相關新聞

日職／宋家豪代班守護神稱「氣氛很不同」 監督大讚：一直都信任他

日本職棒東北樂天金鷲隊的守護神松井裕樹近日因傷缺陣，在26日的比賽中，樂天在一分領先的狀況下，推出宋家豪代班救援投手的位置。而他也不辜負球隊的期望，順利守住球隊的勝利，並且拿下個人生涯第一次救援成功。

中職／王彥程二軍先發投4局挨轟 樂天不敵火腿

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍出賽，對火腿隊先發首局挨轟，被今川優馬敲出2分砲，今天總計投4局失掉2分責失分，球隊終場...

華南金控盃少棒賽台東復仇 擊退桃園晉級4強

華南金控盃少棒賽A組敗部冠軍戰台東縣隊成功復仇，今天與桃園市隊交手，台東縣隊6局靠著李承洲敲出超前比分安打、帶起搶分攻勢...

中職／國民女友、證件妹 開球對決

中職昨天兩場賽事開球嘉賓上演「甜心」對決，東京奧運跆拳道銅牌得主「國民女友」羅嘉翎抬腿下壓，射擊國手「證件妹」吳佳穎則比...

中職／獅咬悍將 下半季開胡

統一獅隊捕手陳重羽在二軍熬了四個月，昨天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，終於等到先發機會，六局上揮出關鍵二壘打，攻下兩分打點...

中職／二軍苦熬4個月 獅隊陳重羽久違關鍵安打成英雄

統一獅隊捕手陳重羽在中職復賽後首度先發，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰成為贏球大功臣，6局上揮出兩分打點二壘打，攻下勝利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。