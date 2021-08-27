華南金控盃少棒賽台東復仇 擊退桃園晉級4強
華南金控盃少棒賽A組敗部冠軍戰台東縣隊成功復仇，今天與桃園市隊交手，台東縣隊6局靠著李承洲敲出超前比分安打、帶起搶分攻勢，單局攻下5分，終場以7比4拿勝、晉級4強。
110年華南金控盃全國少棒錦標賽高雄市和台北市隊率先晉級4強，台東縣隊此次預賽第2戰不敵桃園市隊落入敗部，桃園市隊則在昨天勝部冠軍戰不敵台北市隊、落入敗部，台東、桃園今天A組敗部冠軍戰再度碰頭。
兩隊今天在台南亞太棒球場交手，台東縣隊3局靠著林寺雲三壘打、對手失誤先馳得點，桃園市隊4局靠著黃宇安打、汪家丞適時安打送回追平分。
台東縣隊5局靠著沈緹亞安打再度將比數超前，桃園市隊5局下靠著饒又語安打，一棒送回2分，取得3比2領先。
兩隊比賽前半段緊咬，台東縣隊6局上攻勢再起，靠著接連四壞保送、短打推進攻占二、三壘，2人出局後，代打李承洲敲出左外野方向安打，一棒送回2分、超前比數。
台東縣隊抓準桃園6局投手、守備都出現亂流，再靠著接連安打、失誤，多拿3分，單局攻下5分、奠定勝基；桃園市6局下靠著保送、安打追回1分，追分不及、吞下敗仗。
台東縣隊成功復仇、晉級4強，明天4強賽將與高雄市隊交手，勝隊晉級29日冠軍戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言