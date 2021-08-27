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華南金控盃少棒賽台東復仇 擊退桃園晉級4強

中央社 / 台北27日電
110年華南金控盃全國少棒錦標賽23日開打，台東縣隊（圖）首戰與台南市隊交手，台東縣隊團隊敲出13支安打，並以12比2、5局提前拿下比賽勝利。（中華民國棒球協會提供） 中央社
110年華南金控盃全國少棒錦標賽23日開打，台東縣隊（圖）首戰與台南市隊交手，台東縣隊團隊敲出13支安打，並以12比2、5局提前拿下比賽勝利。（中華民國棒球協會提供） 中央社

華南金控盃少棒賽A組敗部冠軍戰台東縣隊成功復仇，今天與桃園市隊交手，台東縣隊6局靠著李承洲敲出超前比分安打、帶起搶分攻勢，單局攻下5分，終場以7比4拿勝、晉級4強。

110年華南金控盃全國少棒錦標賽高雄市和台北市隊率先晉級4強，台東縣隊此次預賽第2戰不敵桃園市隊落入敗部，桃園市隊則在昨天勝部冠軍戰不敵台北市隊、落入敗部，台東、桃園今天A組敗部冠軍戰再度碰頭。

兩隊今天在台南亞太棒球場交手，台東縣隊3局靠著林寺雲三壘打、對手失誤先馳得點，桃園市隊4局靠著黃宇安打、汪家丞適時安打送回追平分。

台東縣隊5局靠著沈緹亞安打再度將比數超前，桃園市隊5局下靠著饒又語安打，一棒送回2分，取得3比2領先。

兩隊比賽前半段緊咬，台東縣隊6局上攻勢再起，靠著接連四壞保送、短打推進攻占二、三壘，2人出局後，代打李承洲敲出左外野方向安打，一棒送回2分、超前比數。

台東縣隊抓準桃園6局投手、守備都出現亂流，再靠著接連安打、失誤，多拿3分，單局攻下5分、奠定勝基；桃園市6局下靠著保送、安打追回1分，追分不及、吞下敗仗。

台東縣隊成功復仇、晉級4強，明天4強賽將與高雄市隊交手，勝隊晉級29日冠軍戰。

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