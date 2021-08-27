日職／宋家豪代班守護神稱「氣氛很不同」 監督大讚：一直都信任他

日本職棒東北樂天金鷲隊的守護神松井裕樹近日因傷缺陣，在26日的比賽中，樂天在一分領先的狀況下，推出宋家豪代班救援投手的位置。而他也不辜負球隊的期望，順利守住球隊的勝利，並且拿下個人生涯第一次救援成功。

根據日本媒體「日刊體育」報導，宋家豪在九局上半登板救援。當時比數為七比六，樂天一分領先歐力士隊。宋家豪上場後，接連碰到歐力士三到五棒中心打線，都讓他們打出滾地球出局，總計只花十顆球就完成任務，最快球速飆到153公里，收下加盟日本職棒六年以來的首次救援成功。

宋家豪賽後受訪，表示「真是太好了！我會繼續拚命努力，謝謝大家的聲援」。過去多以中繼身份出賽的他，也指出「九局的投手丘和平常氣氛很不同」、「會在松井歸隊之前，做好被賦予的職務。」

兼任樂天GM與總教練的石井一久，對宋家豪的表現讚不絕口，認為「不是說現在信任他，他從本季最一開始到現，都一直維持著穩定的表現，一直都很信任他。」

這場勝利也讓樂天與第一名的歐力士勝差縮短到兩場，仍有一拚聯盟冠軍的機會。由於松井裕樹回歸再快也得等到球季末，因此宋家豪能否在守護神位置上持續繳出好表現，將影響樂天在爭冠衝刺期的戰績。