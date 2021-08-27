快訊

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

日職／宋家豪代班守護神稱「氣氛很不同」 監督大讚：一直都信任他

聯合新聞網 / 綜合報導
旅日好手宋家豪代班守護神位置，拿下生涯首次救援成功。 擷圖自畫面
旅日好手宋家豪代班守護神位置，拿下生涯首次救援成功。 擷圖自畫面

日本職棒東北樂天金鷲隊的守護神松井裕樹近日因傷缺陣，在26日的比賽中，樂天在一分領先的狀況下，推出宋家豪代班救援投手的位置。而他也不辜負球隊的期望，順利守住球隊的勝利，並且拿下個人生涯第一次救援成功。

根據日本媒體「日刊體育」報導，宋家豪在九局上半登板救援。當時比數為七比六，樂天一分領先歐力士隊。宋家豪上場後，接連碰到歐力士三到五棒中心打線，都讓他們打出滾地球出局，總計只花十顆球就完成任務，最快球速飆到153公里，收下加盟日本職棒六年以來的首次救援成功。

宋家豪賽後受訪，表示「真是太好了！我會繼續拚命努力，謝謝大家的聲援」。過去多以中繼身份出賽的他，也指出「九局的投手丘和平常氣氛很不同」、「會在松井歸隊之前，做好被賦予的職務。」

兼任樂天GM與總教練的石井一久，對宋家豪的表現讚不絕口，認為「不是說現在信任他，他從本季最一開始到現，都一直維持著穩定的表現，一直都很信任他。」

這場勝利也讓樂天與第一名的歐力士勝差縮短到兩場，仍有一拚聯盟冠軍的機會。由於松井裕樹回歸再快也得等到球季末，因此宋家豪能否在守護神位置上持續繳出好表現，將影響樂天在爭冠衝刺期的戰績。

樂天金鷲 宋家豪 松井裕樹 職棒

延伸閱讀

日職／手傷仍硬操「邊哭邊投」 巨人二軍教練遭批：殘害幼苗

日職／宋家豪解決歐力士中心棒次 生涯5年首次救援成功

日職／巨人推出中田翔首轟11項商品 網：你們也多等一會嘛

日職／王柏融代打未敲安 打擊率再下滑

相關新聞

中職／獅咬悍將 下半季開胡

統一獅隊捕手陳重羽在二軍熬了四個月，昨天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，終於等到先發機會，六局上揮出關鍵二壘打，攻下兩分打點...

中職／猿隊3轟暴打21分 黃子鵬7局好投屠龍

樂天桃猿隊下半季火力兇猛，連三場得分都是8分起跳，今天以21比3大勝味全龍隊，先發投手黃子鵬展現「屠龍功」，7局失3分的...

中職／國民女友、證件妹 開球對決

中職昨天兩場賽事開球嘉賓上演「甜心」對決，東京奧運跆拳道銅牌得主「國民女友」羅嘉翎抬腿下壓，射擊國手「證件妹」吳佳穎則比...

日職／宋家豪代班守護神稱「氣氛很不同」 監督大讚：一直都信任他

日本職棒東北樂天金鷲隊的守護神松井裕樹近日因傷缺陣，在26日的比賽中，樂天在一分領先的狀況下，推出宋家豪代班救援投手的位置。而他也不辜負球隊的期望，順利守住球隊的勝利，並且拿下個人生涯第一次救援成功。

中職／二軍苦熬4個月 獅隊陳重羽久違關鍵安打成英雄

統一獅隊捕手陳重羽在中職復賽後首度先發，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰成為贏球大功臣，6局上揮出兩分打點二壘打，攻下勝利...

圖輯／羅嘉翎化身Fubon Angels 球員加油

中華職棒晚上在新莊棒球場舉行例行賽，統一獅對上富邦悍將，邀請東京奧運中華隊跆拳國手羅嘉翎進行開球。七局下羅嘉翎登上觀眾席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。