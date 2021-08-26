中職／二軍苦熬4個月 獅隊陳重羽久違關鍵安打成英雄

統一獅隊捕手陳重羽在中職復賽後首度先發，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰成為贏球大功臣，6局上揮出兩分打點二壘打，攻下勝利打點，幫助獅隊5：1獲勝，也是下半季首勝，他說：「球隊最近攻擊不順，把能做的事做好。」

陳重羽生涯5年，今年到目前為止只出賽11場，是單季最少紀錄，4月9日對中信兄弟之戰結束後，在二軍熬了4個月，直到前天才在一軍出賽，而且是替補上場，今天終於等到久違的先發捕手角色。

他表示，下去二軍四個月，一度沒有明確努力方向，二軍比賽沒有勝負壓力，就是好好練球。

悍將、獅隊今天打完前5局1：1，陳重羽前兩打席無法從悍將先發投手陳鴻文的手中揮出安打，6局上面對吳世豪，在二、三壘有跑者時，揮出左外野方向二壘打，幫助獅隊取得3：1領先，成為致勝一擊，本季首次獲選單場MVP。

他說：「就是希望把球打強，從未在一軍對決吳世豪，但在二軍比賽碰過，多少知道他的投球策略。」

陳重羽今年在一軍出賽機會不多，強調「最壞就是這樣」，他表示，把每場比賽當成最後一場，表現不好再下去。

他形容想待一軍「什麼都缺」，希望貢獻球隊，努力把每個環節做好。

獅隊總教練林岳平表示，球隊無法串聯攻勢打出大局，幸好陳重羽6局上關鍵安打，讓全隊比較坦然面對比賽、釋放壓力。