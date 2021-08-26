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中職／猿隊3轟暴打21分 黃子鵬7局好投屠龍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
桃猿隊先發投手黃子鵬。記者許正宏／攝影
桃猿隊先發投手黃子鵬。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊下半季火力兇猛，連三場得分都是8分起跳，今天以21比3大勝味全龍隊，先發投手黃子鵬展現「屠龍功」，7局失3分的優質先發獲選單場MVP，他也表示，隊友的火力讓自己投起來更加安心。

黃子鵬前4局壓制龍隊打線，直到5局才遇到亂流失分，但也投滿7局，被敲8支安打失3分，拿下本季第6勝，創下生涯新高，其中3勝都是對龍隊拿下，本季防禦率3.01已不俗，不過對戰龍隊則是更低的2.20。

黃子鵬賽後表示，謝謝隊友打下這麼多分數，「無庸置疑，他們狀況非常好。」黃子鵬認為這也讓自己投起來非常放心，勇於跟打者對決，也能幫牛棚多分擔一些局數。

猿隊首局趁著龍隊先發投手林子昱不穩，用7支安打、4次保送，攻下7分，其中包括邱丹的生涯首轟，一局就打了12人次。

2、3局猿隊各攻下2分，4局下又是5分大局，林立、郭永維的安打分別打下1分、2分打點，朱育賢的中外野全壘打擊中外野鐵柱後彈到外野手郭天信手中，當下以為被接殺，但經過電視輔助確定是發兩分砲。

加上前一戰，連續7局得分追平猿隊隊史紀錄，中斷2局後，7局下再添5分，這波攻勢從嚴宏鈞的生涯首轟開始，單局又敲出6支安打。

猿隊今天出賽的14位野手有12人敲安，攻下21分是本季單隊單場得分最高紀錄，距離聯盟紀錄也只差3分；團隊敲出22支安打則是本季次高，最多也是猿隊在8月13日對統一獅隊敲出的23支安打。

龍隊前4任投手都失分，林子昱僅投1.2局失9分退場，接手的廖任磊1.1局也丟掉2分，第三任莊玉彬一個人次都沒解決就丟掉4分，林政賢3.1局失6分。

林子昱 樂天桃猿

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