中職／陳鴻文罕見先發仍未贏 悍將不敵獅隊下半季3連敗

富邦悍將隊下半季開賽一勝難求，而且全在新莊主場落敗，今天派出陳鴻文登板先發，一度和統一獅隊僵持，但牛棚出現不少狀況，6局上被陳重羽兩分打點二壘打擊沉，終場1：5落敗，下半季3連敗，獅隊勝場開張。

獅隊面對本季首次先發的陳鴻文，首局就展開攻勢，前3棒陳傑憲、張偉聖、林靖凱連續安打，再靠蘇智傑高犧牲打攻下全場第1分。

獅隊洋投猛威爾開賽也不穩定，1局下連續保送悍將隊前兩棒林哲瑄、王正棠，再被范國宸揮出安打失1分。

陳鴻文今天登板前，近3季133次出賽都是後援任務，今天調上先發，也是2018年5月13日對Lamigo桃猿隊投4.2局失8分（3分自責）吞敗後，再度擔任先發投手。

陳鴻文投85球完成5局任務，被揮出4支安打、保送兩次，飆出6次三振，唯一失分是1局下；他上次先發投滿5局是2018年5月6日，對猿隊投5局失1分，今天同樣無關勝敗。

兩隊打完前5局1：1平手，陳鴻文退場後，悍將牛棚出問題，6局上吳世豪被蘇智傑、潘武雄連揮安打，鄧志偉犧牲觸擊將兩人推進二、三壘，陳重羽關鍵二壘打攻下兩分打點，幫助獅隊3：1超前。

7局上林逸翔接手，兩出局後被蘇智傑二壘打、潘武雄安打失1分，接著保送鄧志偉，又被吳桀睿安打再失1分，獅隊拉大成4分領先，維持優勢到比賽結束。

猛威爾先發6局，被揮出5支安打、保送3次、失1分，以優質內容奪下本季第4勝，戰績升至4勝6敗。