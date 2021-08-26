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中職／「證件妹」吳佳穎在家偷練 開球沒挖地瓜

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職邀請東奧中華隊射擊女將（證件妹）吳佳穎（圖）擔任開球嘉賓為比賽暖場，開球前她作出瞄準的動作，希望精準控球。記者許正宏／攝影
中職邀請東奧中華隊射擊女將（證件妹）吳佳穎（圖）擔任開球嘉賓為比賽暖場，開球前她作出瞄準的動作，希望精準控球。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊今天邀請奧運國手「證件妹」吳佳穎到場開球，她為了「不要挖地瓜」，前一天在家裡猛練習，順利完成目標後，也開心與擔任捕手的賴鴻誠愛的抱抱，引起場邊一片歡呼聲。

吳佳穎今年在東京奧運女子25公尺火藥手槍取得第五名，創下台灣選手新紀錄，她表示：「在這麼嚴重的疫情下，能夠完成奧運很開心，也很榮幸能夠參加奧運。」

受邀擔任開球嘉賓，吳佳穎坦言對於棒球認識不深，第一次看棒球轉播是在2004年雅典奧運，也沒玩過棒球，所以上場前心情緊張，下來的時候心臟也蹦蹦跳，「昨天晚上在家裡練習，不想要丟出挖地瓜」。

吳佳穎開球時模仿射擊動作，先瞄準、再投球，球路偏左，但賴鴻誠迅速移位、沒讓球落地就接進手套，吳佳穎直呼：「教練好棒。」因為她在練習時球都偏右，正式上場反而修正過頭，但賴鴻誠幫忙下完成心願。

中職本周賽事邀請9名奧運國手到場開球，十分熱鬧，吳佳穎也說，謝謝各位觀眾的支持，大家關注這次東京奧運，也關注了體育賽事，希望可以繼續為我們加油。

吳佳穎 賴鴻誠 棒球

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