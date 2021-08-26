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中職／羅嘉翎「+0」超可愛開球 轉身360度下壓轟動全場
東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌得主、擁有「國民女友」封號的羅嘉翎，今天應邀在新莊球場富邦悍將、中信兄弟隊之戰擔任開球貴賓，這位19歲好手把球投出去前，還先做出轉身360度下壓的動作，引發現場球迷一陣驚呼，她笑說：「這是我的專長。」
羅嘉翎身高183公分，悍將特別安排192公分的洋投羅力蹲捕，她把球準確投進手套中，自評「有投出去就是60分，這球丟了高一點，所以是80到90分」。
為了生涯首次開球任務，羅嘉翎很興奮，還利用時間和爸爸一起練球，她說：「把球丟過去，老爸就是負責撿球，跆拳道還比較容易，進到球場投球真的很緊張。」
羅嘉翎今天特別穿上「+0」號球衣亮相，賽前成為最大焦點，她表示，不只代表自己的名字，在疫情之下希望有特別意義。
為了這個特別任務，羅嘉翎全家都到新莊球場，她雖有些緊張，心情卻是非常開心，在場球迷直呼：「好可愛！」
至於 「國民女友」這個封號，羅嘉翎笑說：「慢慢在適應，希望大家更認識我，也更認識跆拳道，踢的動作很帥。」
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