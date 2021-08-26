日職／巨人推出中田翔首轟11項商品 網：你們也多等一會嘛

在日本火腿隊引發打隊友風波，然後轉戰中央聯盟巨人隊的中田翔，各界仍有不同聲浪與評價，而他22日敲出在巨人隊第一支全壘打後，於今天球隊發布11項中田翔相關商品，這令不滿中田翔網友不平，「你們(巨人)也多等一些時間，再出他的商品嘛！」、「今年出他的商品，不適合吧。」

巨人今天在官方推特發布包括T卹、毛巾、水杯等中田翔巨人首轟商品，提供巨人隊球迷在中田翔比賽時加油，這原本就是一般職業球隊操作，只不過中田翔先前在日本火腿隊惹出的打隊友風波，仍未平息，不滿的球迷在推特上留言說，「暴力巨人！」、「出售暴力球員紀念商品是否理智？」等留言。

但也有巨人粉絲表達支持中田翔之意，表示要購買商品。