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日職／巨人推出中田翔首轟11項商品 網：你們也多等一會嘛
在日本火腿隊引發打隊友風波，然後轉戰中央聯盟巨人隊的中田翔，各界仍有不同聲浪與評價，而他22日敲出在巨人隊第一支全壘打後，於今天球隊發布11項中田翔相關商品，這令不滿中田翔網友不平，「你們(巨人)也多等一些時間，再出他的商品嘛！」、「今年出他的商品，不適合吧。」
巨人今天在官方推特發布包括T卹、毛巾、水杯等中田翔巨人首轟商品，提供巨人隊球迷在中田翔比賽時加油，這原本就是一般職業球隊操作，只不過中田翔先前在日本火腿隊惹出的打隊友風波，仍未平息，不滿的球迷在推特上留言說，「暴力巨人！」、「出售暴力球員紀念商品是否理智？」等留言。
但也有巨人粉絲表達支持中田翔之意，表示要購買商品。
8月22日の #DeNA 戦で移籍後初本塁打を放った #中田翔 選手の「#ジャイアンツ初本塁打」グッズを、本日から「#ジャイアンツオンラインストア」で販売します✨— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) August 26, 2021
▶https://t.co/OmztULwp6n#hbd #ともに強く #巨人 #ジャイアンツ #giants #東京 #tokyo #プロ野球 #わっしょい #わっしょいベースボール pic.twitter.com/8UTBom62p8
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