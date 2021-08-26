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中職／本土打者都想打倒旅外 林岳平要胡智為展現魅力

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
獅隊總教練林岳平希望胡智為展現魅力，拿出投球實力。記者藍宗標／攝影
獅隊總教練林岳平希望胡智為展現魅力，拿出投球實力。記者藍宗標／攝影

擁有兩年大聯盟經驗的27歲投手胡智為，加盟統一獅隊後扛起先發重任，29日將在台南球場對決中信兄弟隊，投球表現頗受教練團和隊友期待，獅隊總教練林岳平說：「這個時間點，希望他能表現出來，看要如何貢獻自己的努力。」

獅隊昨天宣布和胡智為簽下2.5年超過2000萬元合約，29日將上演回歸首戰，林岳平表示，胡智為不是獅隊養成的球員，入隊後要趕快了解中職賽事、球隊文化，讓自己快速融入環境，必須要有貢獻。

林岳平說：「對胡智為還不是很了解，他應是企圖心很強的球員，有那個氣息在。」

胡智為29日初登板，對手兄弟氣勢正旺；林岳平表示，胡智為一定知道，必須馬上要有成績，球迷、教練團都等著看他的身手，這種選秀順位（獅隊首輪挑中）進來，就要展現魅力。

旅外回歸好手陸續在一軍比賽亮相，林岳平認為，國內職棒選手更想打贏這些人，從過往成績看來，「中職打者優於投手」這點沒有疑慮。

林岳平說：「胡智為將是正常輪值的投手，一定有輸有贏，要球團承認你，就要拿出實力。」

胡智為 林岳平 中職

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