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中職／林哲瑄傷癒重返悍將一軍 深刻體會投手肩傷之苦

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
林哲瑄因右肩關節唇撕裂傷休息3個多月，現在已能正常打擊、守備。記者藍宗標／攝影
林哲瑄因右肩關節唇撕裂傷休息3個多月，現在已能正常打擊、守備。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊外野手林哲瑄今天重返一軍，對統一獅隊之戰擔任開路先鋒，他因右肩關節唇撕裂傷，休息超過3個月重返前線，自己受傷的親身體驗，終於可以體會投手的辛苦。

林哲瑄表示，這是新傷、非舊傷，只是輕微撕裂，但也花了長時間復健；今天在新莊球場賽前被問到是否還能展現「雷射肩」，他說：「希望啦，復賽打第1棒，不只自己，也要靠大家一起加油。」

他是在延賽期間練球時意外受傷，不用開刀，而是透過自體血小板血漿（Platelet-rich plasma，簡稱PRP）治療，這段時間經過細心復健，加強身體強度，今天終於歸隊，心情上安定不少。

「心想怎麼會這樣，想像中沒這麼嚴重，很難過。」林哲瑄表示，受傷後問過其他有相同經驗的投手，包括林羿豪、歐書誠，到底是如何復健過來，還可繼續比賽，真是鬆了一口氣。

林哲瑄強調，突然就右肩關節唇撕裂，真的很痛、很不舒服，也深深知道投手受這種傷有多辛苦，幸好自己復原速度比想像快，現在能夠正常打擊、守備。

林哲瑄 林羿豪 富邦悍將

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