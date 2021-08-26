韓職／前奧運金牌投手宋承俊 再度陷禁藥醜聞遭禁賽72場
繼日前39歲韓職前三星獅隊尹盛桓坦承收錢打假球，遭檢方求處兩年徒刑及併科2億餘韓元罰金之後，韓職再爆另一醜聞，樂天41歲老將2008年北京奧運棒球金牌成員宋承俊，被查出使用禁藥，而被處於禁賽72場處分，這也是他繼2017年之後，第二度使用禁藥被查出。
韓國職棒聯盟(KBO)於昨天確定這項處分，宋承俊是在今年5月25日被查出使用禁藥，經過他尋求上訴遭駁回後，確定處分成立，也從5月25日開始計算禁賽72場，大約賽季二分之一。
宋承俊與尹盛桓一樣，在韓職保有百勝以上紀錄投手，個人有109勝排名韓職史上第23位，早年他是在美國小聯盟奮戰，2007年才轉戰韓職，2008年參與韓國棒球隊在北京奧運奪金，2013年也是韓國經典賽成員之一。
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