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中職／台語金曲歌后駕到 曹雅雯28日為獅開球也獻唱

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊邀請金曲32台語最佳女歌手曹雅雯現場開唱擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請金曲32台語最佳女歌手曹雅雯現場開唱擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊27日開始回到台南主場，與傳統勁旅中信兄弟隊進行三連戰，也推出一系列精彩活動，除了周日將是胡智為初登板，周六也邀請本屆金曲獎台語最佳女歌手曹雅雯蒞臨開球，並在賽前演唱經典歌曲。

曹雅雯出身台南仁德，上周榮獲金曲32台語最佳女歌手，且專輯「自本」也奪下最佳台語專輯，長期經營台南的統一獅隊特別邀請曹雅雯來到台南棒球場，賽前將演出「台南人」及「癮頭」兩首經典歌曲。

28日要為獅象戰進行開球，曹雅雯表示：「這是第一次當職棒開球嘉賓，感覺很有趣、很新鮮，很期待這一次活動。」

曹雅雯也說：「最近因為疫情影響，出席活動都改成線上唱歌演出，真的好久沒在戶外演唱，很高興這次能受到邀請在棒球場賽前表演，真的很感謝獅隊邀約，讓我參與一次特別的演出。」

統一獅

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