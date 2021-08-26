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中職／湯智鈞開球神準正中紅心 網友驚艷：比江少慶還準

聯合新聞網 / 綜合報導
中華職棒富邦悍將隊25日邀請奧運射箭國手湯智鈞擔任賽前開球嘉賓。（富邦悍將提供） 中央社
中華職棒富邦悍將隊25日邀請奧運射箭國手湯智鈞擔任賽前開球嘉賓。（富邦悍將提供） 中央社

於本屆東奧奪銀的中華隊射箭男團成員「湯包」湯智鈞不只射箭神準，客串投手控球也一流，他昨（25）日出席富邦悍將主場開球，身為左投的他穩穩將球塞入捕手要的紅中，引發熱議。

由魏均珩、湯智鈞與鄧宇成3人組成的中華射箭男團於本屆東奧一舉射下銀牌，湯智鈞更是在個人賽擊敗韓國頂尖好手金優鎮，一夕爆紅。受邀參加富邦悍將開球的他，先是拿起弓作勢射擊後，才戴上投手手套正式開球，沒想到他的控球也一流，正中張進德要的紅中。

影片一上傳至Youtube便引發網友熱議，「湯包是不是有打過棒球？」、「超準！」、「湯包是把好球帶當射箭紅心投就對了？」、「可以簽下來了」，甚至有人認為比當天中職初登板、控球出現問題的選秀狀元江少慶要好，直呼：「比江少慶還準！」

奧運射箭國手湯智鈞25日應邀到新莊球場為中華職棒富邦悍將隊賽前開球，先帥氣在場上拉弓後，再投出直接進捕手手套的好球。（富邦悍將提供） 中央社
奧運射箭國手湯智鈞25日應邀到新莊球場為中華職棒富邦悍將隊賽前開球，先帥氣在場上拉弓後，再投出直接進捕手手套的好球。（富邦悍將提供） 中央社

富邦悍將 湯智鈞

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