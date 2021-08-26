中職／吉力吉撈首戰敲首轟 現助味全奪勝

味全龍隊旅外好手吉力吉撈．鞏冠加盟首秀繳出「猛打賞」，包括一發生涯首轟，帶動打線大升級，最終以九比八險勝樂天桃猿隊。

結束旅美生涯的鞏冠是龍隊今年選秀第一指名，首次出賽擔任第三棒、指定打擊，一軍初體驗就是五打數三安打，包括一發全壘打、兩打點、兩得分，一口氣解鎖首安、首打點、首得分、首轟，但也吞下兩次三振。

生涯首戰就敲三支以上安打，鞏冠是中職史上第十七人，再加上其中有一轟，則是史上第四位達到此成就的新人。

龍隊先發投手伍鐸封鎖猿隊六局，僅被敲兩支安打，沒有失分，不過接手的郭郁政被敲三轟，創下本季單局最多轟紀錄。