中職／場邊看江少慶首戰吞敗 洪一中：狀元壓力太大

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導

富邦悍將隊今天推出選秀狀元江少慶登板先發，對中信兄弟隊只投3局失4分吞敗，悍將隊2：5輸球後，下半季前兩戰對兄弟都敗，總教練洪一中說：「 江少慶有點緊張，投球有些慣性被抓到，快、慢球都被掌握。」

洪一中指出，不用替江少慶擔心，經過這場比賽後，下次應該會好一點，下周會正常輪值先發。

江少慶前兩局被揮出5支安打，包括陳子豪首局3分砲，一共失掉4分，第3局回穩，連續解決3名打者。

洪一中表示，江少慶過去滿場觀眾都經歷過了，但狀元壓力太大，給自己要求太高，會在第4局把他換下，是想讓他「好的時候，感覺要留著（3局上讓對方三上三下」。

洪總強調，江少慶首次登板，看得出來很緊張、壓力很大，經過這一切，應會愈來愈好。

江少慶 洪一中 富邦悍將

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