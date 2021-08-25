中職／陳子豪砲轟江少慶說運氣好 失投剛好打到球心

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
陳子豪首局轟出3分砲，為兄弟隊打下江山。圖／中信兄弟隊提供
陳子豪首局轟出3分砲，為兄弟隊打下江山。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊連兩天在新莊球場擊敗富邦悍將隊，今天面對選秀狀元江少慶，前兩局就從他的手中攻下4分，終場5：2獲勝，陳子豪首局從江少慶的手中轟出3分砲，成為致勝一擊，他很客氣說：「運氣比較好。」

生涯首次對戰江少慶，完全是陌生的對手，1局上首打席就開轟，他表示，畢竟是第一場對戰，江少慶的球又快，當下不管直球、變化球都當成直球打，最後是打到不太變化的滑球。

陳子豪說：「他有點失投，剛好打到球心。」

本季第7轟、生涯93轟出爐，陳子豪表示，沒有沒有特別去想百轟紀錄，但當然希望今年可以達成，當做場上激勵自己的目標，仍要按照球隊的運作，大家的大目標都是總冠軍。

王威晨面對江少慶連兩打席安打，攻下1分打點，他說：「江少慶是非常好的投手，高中是我學弟，身體素質從以前就非常優秀，兩年前一起打世界12強賽，一直都有關注他的消息。

王威晨表示，今天情蒐有對他做非常多功課，做一些策略攻擊，他的直球非常快，指叉球也非常犀利。

江少慶 陳子豪 王威晨

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