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中職／對兄弟前2局遭重創 江少慶坦言太期望造成反效果

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
悍將選秀狀元江少慶今晚中職初登板，出戰上半季封王的中信兄弟，投不滿五局提前退場。記者侯永全／攝影
悍將選秀狀元江少慶今晚中職初登板，出戰上半季封王的中信兄弟，投不滿五局提前退場。記者侯永全／攝影

中職選秀狀元江少慶今天在新莊球場對決中信兄弟隊，只投3局被揮出5支安打，包括首局陳子豪3分砲，失4分吞下生涯首敗，富邦悍將隊2：5落敗後，下半季開賽對戰兄弟2連敗，他說：「前兩局給自己太多期望，造成反效果。」

江少慶首次在中職一軍比賽登板，心情上有些緊張，也有些亢奮，尤其新莊球場今天湧進3025人觀戰，是開放球場容量25%的上限，江少慶說：「現場氣氛和在國外投球不同 ，不只天氣，現場還有鼓聲，有一點點小分心。」

江少慶最快球速152公里，首局面對前4名打者就失3分，被王威晨、周思齊揮出安打，再被陳子豪轟出3分砲，2局上再因兩支安打失1分，第3局讓兄弟3上3下。

他表示，上次先發已是一年前的比賽，去年因為疫情的關係，在美職老虎隊是中繼身分，對先發這個位置沒有太多正式比賽、沒有安定感，返台首戰表現算是很OK，尤其第3局有回到先發投手的樣子。

至於此役是否被兄弟打者抓到節奏，他說：「回到亞洲打球，多少要開始專研一些小動作，亞洲打者不管日本、南韓國或是台灣，敵隊都會看得比較仔細。」

江少慶今天只投3局退場，他表示，完全交給教練團做決定，今天只是一場比賽，未來還有很長時間、完整球季，還有更多進步空間。

他強調過去在國際賽責任更重大，只有「必須要贏」的心態，職業球員有長期生涯，不是只有1場比賽做結論，整季才是重點，完整健康出賽才是職業選手的目標。

江少慶 陳子豪

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