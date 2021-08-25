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中職／扶龍命！鞏冠首秀「猛打賞+陽春砲」擒猿

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職味全龍隊新人吉力吉撈．鞏冠加盟首戰，在8局上敲出首轟與隊友赫雷拉慶祝。記者蘇健忠／攝影
中職味全龍隊新人吉力吉撈．鞏冠加盟首戰，在8局上敲出首轟與隊友赫雷拉慶祝。記者蘇健忠／攝影

中華職棒味全龍隊今天作客桃園棒球場，旅外好手吉力吉撈．鞏冠加盟首秀繳出猛打賞，包括一發生涯首轟，帶動打線大升級，拉開到足夠差距，最終以9：8驚險擊敗樂天桃猿隊。

結束旅美生涯的鞏冠投入今年中職選秀，是味全龍隊第一指名的新人，在今天首次出賽，擔任第三棒、指定打擊，首局的生涯首打席就在二壘有人時敲出安打，生涯首安、首打點火速入帳。

鞏冠的生涯首得分在4局上敲安後，隨著下一棒赫雷拉的全壘打一起入帳，而8局上更從洪聖欽手中敲出生涯首轟，這發陽春砲幫助球隊將領先擴大到9：3。

中職一軍的初體驗，鞏冠就繳出5打數3安打的「猛打賞」成績，包括1發全壘打、2打點、2得分，但也吞下2次三振，一口氣解鎖首安、首打點、首得分、首轟，也帶回單場MVP。

不僅鞏冠，龍隊今天前四棒都有2安以上演出，開路先鋒郭天信3安打、2打點、2得分，第二棒李凱威2安打、1打點、1得分，第四棒赫雷拉則是2安打，3打點、2得分，包括一發兩分砲。

前段棒次帶動下，龍隊攻下9分追平本季最多，隊史上次得到10分則要追溯到1999年10月19日。

猿隊打線被伍鐸封鎖了6局，不過7局開始反擊，先從郭郁政手中敲出3轟，創下本季單局最多轟紀錄，廖健富、朱育賢、林泓育各一發陽春砲。

8局下猿隊靠著打線串聯，再添3分，一口氣縮小到3分差，9局下面對呂偉晟更是開局連敲2安，攻得1分，1出局後廖健富敲安追到1分差，不過呂偉晟及時回穩，連續解決陳俊秀、朱育賢，守住勝利。

朱育賢 中職

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