中職／陳子豪3分砲擊垮江少慶 選秀狀元初登板吞敗

中職本季選秀狀元江少慶今天初登板，在新莊球場對中信兄弟隊之戰只投3局失4分，富邦悍將隊從一開賽就落後，始終無法挽回局面，以2：5落敗，下半季前兩戰都輸兄弟。

江少慶首局面對前4名打者就失3分，被王威晨、周思齊揮出安打，陳文杰短打失敗，陳子豪轟出3分砲，本季第7轟成為致勝一擊，獲選單場MVP。

江少慶2局上再出狀況，江坤宇安打後，靠陳家駒犧牲觸擊攻占二壘，王威晨追加二壘打攻下1分；江少慶3局上讓兄弟3上3下後退場，面對16人次被揮出5支安打，三振、保送各兩次，還出現1次暴投，失4分全是自責分，吞下生涯首敗。

悍將洋投優瑪4局上登板，中繼3局失1分，兄弟5局上再靠陳文杰保送、盜壘，詹子賢安打攻下全隊第5分。

兄弟洋投格里斯本季第2次登板，首局被王正棠安打、高國輝二壘打攻下第1分，6局下保送王正棠後，再被林益全安打攻占一、三壘，下一棒張冠廷揮出雙殺打，悍將再下一城。