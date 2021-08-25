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中職／首轟也出爐 鞏冠首戰就解鎖四項「第一次」
味全龍隊首輪大物吉力吉撈．鞏冠今天生涯首次出賽，立刻展現火力，不僅首打席就敲出首安、首打點，4局上也跑回首得分，8局上更轟出生涯首發全壘打，一次解鎖四項生涯初體驗。
結束旅美生涯的鞏冠投入今年中職選秀，是味全龍隊第一指名的新人，在今天作客桃園棒球場面對樂天桃猿隊時出賽，擔任第三棒、指定打擊。
鞏冠在首局的生涯首打席就在二壘有人時，從猿隊先發投手猛快手中敲出安打，生涯首安、首打點火速入帳；首得分則是在4局上，鞏冠從王溢正手中敲出安打後，靠著下一棒赫雷拉的全壘打回來得分。
8局上鞏冠展現長程砲火，面對洪聖欽纏鬥了8顆球，在2好3壞情況下，敲出一發左外野全壘打，生涯首轟也出爐，這發陽春砲為球隊推進到9：3領先。
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