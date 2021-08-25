聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／首轟也出爐 鞏冠首戰就解鎖四項「第一次」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊首輪大物吉力吉撈．鞏冠今天生涯首次出賽。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊首輪大物吉力吉撈．鞏冠今天生涯首次出賽。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊首輪大物吉力吉撈．鞏冠今天生涯首次出賽，立刻展現火力，不僅首打席就敲出首安、首打點，4局上也跑回首得分，8局上更轟出生涯首發全壘打，一次解鎖四項生涯初體驗。

結束旅美生涯的鞏冠投入今年中職選秀，是味全龍隊第一指名的新人，在今天作客桃園棒球場面對樂天桃猿隊時出賽，擔任第三棒、指定打擊。

鞏冠在首局的生涯首打席就在二壘有人時，從猿隊先發投手猛快手中敲出安打，生涯首安、首打點火速入帳；首得分則是在4局上，鞏冠從王溢正手中敲出安打後，靠著下一棒赫雷拉的全壘打回來得分。

8局上鞏冠展現長程砲火，面對洪聖欽纏鬥了8顆球，在2好3壞情況下，敲出一發左外野全壘打，生涯首轟也出爐，這發陽春砲為球隊推進到9：3領先。

味全龍

延伸閱讀

中職／江少慶初登板只投3局失4分 挨陳子豪3分砲重傷害

中職／龍隊大物鞏冠開箱 首打席首安、首打點一次出爐

中職／選秀狀元江少慶初登板 挨陳子豪三分砲

中職／味全龍吉力吉撈．鞏冠首打席、首安、首打點

相關新聞

中職／陳子豪3分砲擊垮江少慶 選秀狀元初登板吞敗

中職本季選秀狀元江少慶今天初登板，在新莊球場對中信兄弟隊之戰只投3局失4分，富邦悍將隊從一開賽就落後，始終無法挽回局面，...

中職／陳子豪砲轟江少慶說運氣好 失投剛好打到球心

中信兄弟隊連兩天在新莊球場擊敗富邦悍將隊，今天面對選秀狀元江少慶，前兩局就從他的手中攻下4分，終場5：2獲勝，陳子豪首局...

日職／吳念庭21打數未敲安 西武遭千賀滉大壓制吞敗

日本職棒西武隊今天在埼玉主場迎戰軟銀隊，旅日好手吳念庭打擊持續低潮，總計3打數掛零，連續7場、21打數未見安打進帳，打擊...

中職／「麟洋配」為猿開球談風波 沒打算離開球隊

樂天桃猿隊連三天推出奧運國手「開球大丈夫」活動，今天由羽球男雙金牌得主「麟洋配」王齊麟／李洋擔任第一棒，不過悠遊卡代言風...

中職／龍隊大物鞏冠開箱 首打席首安、首打點一次出爐

味全龍隊今天「開箱」首輪大物吉力吉撈．鞏冠，中職初登板沒讓球迷等太久，首打席就敲出1分打點安打，生涯首安打、首打點快速出...

中職／總額破2000萬！胡智為2.5年約定獅隊 29日登板

中華職棒今年季中選秀會統一獅隊第一指名胡智為，今天雙方正式完成簽約，以2.5年、總額超過2000萬元的合約加盟，預計29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。