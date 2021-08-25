日職／王柏融代打未敲安 打擊率再下滑

日本職棒火腿隊台將王柏融今天在對羅德隊之戰未先發，8局上場代打，球飛得強勁但被中外野手接殺，近5場出賽、16打數僅敲出1安，火腿最終以4：7落敗。

火腿以4：6落後進入8局下，1出局後，王柏融上場代打捕手清水優心，面對右投佐佐木千隼，在2好0壞劣勢下纏鬥到了第7球，敲出中外野強勁飛球，但被中外野手藤原恭大接殺出局。

王柏融自日職復賽後僅敲出3支安打，最近一次是22日對樂天隊之戰在7局敲安，不過昨天3打數未敲安，今天打得強勁也沒有安打出爐，打擊率從復賽前的2成41下降到今天的2成22。

火腿先發投手河野龍生6局被敲7支安打，其中有2發全壘打，丟掉5分有4分責失，吞下敗投；羅德先發投手小島和哉投4.1局失3分退場，羅德在6局上攻下4分逆轉，勝投記在投0.2局無失分的東妻勇輔身上。