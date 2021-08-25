日職／宋家豪守成連3場無失分 樂天戰平歐力士

日本職棒樂天隊今天在主場迎戰太平洋聯盟龍頭歐力士隊，台灣右投宋家豪在9局上場關門成功，1局投出2K，無失分，幫助球隊守住平局，最終以2：2握手言和，維持在3場勝差。

樂天在前4局靠著小深田大翔的陽春砲及適時安打，以2：1領先，不過6局上歐力士靠著對手失誤加上吉田正尚成功犧牲推進，攻下追平分。

2：2平手局面進入9局上，宋家豪此時登板面對歐力士第五棒開始的打線，先三振掉杉本裕太郎，再讓中川圭太敲出游擊滾地出局，雖被西村凌敲安，但又三振掉代打的瓊斯（Adam Jones），安全下莊。

宋家豪用16球投完1局，最快球速來到152公里，被敲1支安打，另有2次三振，連3場出賽沒有失分，防禦率也下降到2.29。