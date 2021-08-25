聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／吳念庭21打數未敲安 西武遭千賀滉大壓制吞敗
日本職棒西武隊今天在埼玉主場迎戰軟銀隊，旅日好手吳念庭打擊持續低潮，總計3打數掛零，連續7場、21打數未見安打進帳，打擊率下降到2成53，西武也以1：6敗給軟銀。
吳念庭今天擔任西武先發第七棒、三壘手，今天在2局下敲出飛球出局，4局下選到保送擠成滿壘，不過球隊未能順勢得分，7局下遭到三振，9局下作為首名打者則是敲出游擊滾地出局。
吳念庭從15日對樂天隊之戰2局下揮出二壘打後，接下來連續26個打席、連21打數沒有安打，期間只有3次保送上壘，打擊率也從2成70降到2成53。
軟銀先發投手千賀滉大今天完全壓制西武打線，直到7局下1出局後才被敲出第1支安打，全場總計7局被敲2安，無失分，投出9次三振，另有6次保送。
西武直到9局下才靠著川越誠司的陽春砲破蛋，反觀軟銀光是迪斯派（Alfredo Despaigne）一人就貢獻4安打、3分打點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言