日職／吳念庭21打數未敲安 西武遭千賀滉大壓制吞敗

日本職棒西武隊今天在埼玉主場迎戰軟銀隊，旅日好手吳念庭打擊持續低潮，總計3打數掛零，連續7場、21打數未見安打進帳，打擊率下降到2成53，西武也以1：6敗給軟銀。

吳念庭今天擔任西武先發第七棒、三壘手，今天在2局下敲出飛球出局，4局下選到保送擠成滿壘，不過球隊未能順勢得分，7局下遭到三振，9局下作為首名打者則是敲出游擊滾地出局。

吳念庭從15日對樂天隊之戰2局下揮出二壘打後，接下來連續26個打席、連21打數沒有安打，期間只有3次保送上壘，打擊率也從2成70降到2成53。

軟銀先發投手千賀滉大今天完全壓制西武打線，直到7局下1出局後才被敲出第1支安打，全場總計7局被敲2安，無失分，投出9次三振，另有6次保送。

西武直到9局下才靠著川越誠司的陽春砲破蛋，反觀軟銀光是迪斯派（Alfredo Despaigne）一人就貢獻4安打、3分打點。