中職／「麟洋配」為猿開球談風波 沒打算離開球隊

樂天桃猿隊連三天推出奧運國手「開球大丈夫」活動，今天由羽球男雙金牌得主「麟洋配」王齊麟／李洋擔任第一棒，不過悠遊卡代言風波成為意外焦點，兩人都表示，沒有離開球隊的想法。

王齊麟與李洋今天一同為猿隊開球，球場本壘板前也特別重現「決勝IN點」的圖案，王齊麟、李洋開球完也一人前彎、一人後仰，擺出「微聖筊」的姿勢。

今天擔任接球捕手的梁家榮是王齊麟球友，更曾與短暫待過大理國中的李洋同校，王齊麟對梁家榮的身手給予高評價，稱讚他「殺球很重」，而且有機會從自己手上得分，不過就算先讓15分，王齊麟仍有自信，「我可以拿下那一局。」

王齊麟、李洋都是國營事業土地銀行的正式員工，按規定不得代言、兼差，但今天有周刊爆料指出，悠遊卡公司推出的「麟洋Taiwan in悠遊卡」恐有觸法疑慮，更將矛頭指向經紀人吳宜倫，認為這項邀約、代言等，可能讓麟洋配被迫離隊。

兩人今天在開球後公開回應此事，王齊麟指出，從來沒有說要離開球隊，「很感謝球隊為我們做的一切，所以還在跟球隊討論。」李洋也說：「我們是一起的，希望看能不能跟公司一起去面對這個問題。」