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中職／湯智鈞最崇拜陳金鋒 首次開球超怕挖地瓜

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
湯智鈞完成生涯首次開球任務，笑得很開心。記者藍宗標／攝影
湯智鈞完成生涯首次開球任務，笑得很開心。記者藍宗標／攝影

東京奧運男子團體射箭銀牌得主「湯包」湯智鈞，今天應富邦悍將隊之邀，在新莊球場擔任開球貴賓，帶著緊張的心情順利完成生涯首次開球任務，笑說：「昨晚沒睡好，腦中一片空白。」

湯智鈞今天帶著弓箭，從小到大第一次踏進棒球場，開球儀式先對悍將隊捕手張進德比出射箭動作，然後卸下裝備，把球準確投進本壘，自己也大大鬆了一口氣。

湯智鈞表示，張進德可能知道要配合演出，希望這個射箭動作能把好運帶給他。

這位20歲射箭高手坦言本來很緊張，不過對自己初次開球表現也很滿意，他說：「在意料之外，本來以為會挖地瓜，球就很直到捕手的手上。」

湯智鈞本來就是左撇子，雖用右手射箭，卻是左手投球，今天穿上7號球衣亮相；他表示，每個數字都有特別意義，7號箭是自己的幸運物，加射都拿7號箭。

湯智鈞指出，射箭就像投手，一球一球投、一支一支射，如果射了6分就會輸掉比賽，投手失分時壓力也很大，必須重新做好自己該做的事。

平常訓練很久，湯智鈞其餘時間大部分都在休息，在國訓中心玩過壘球，但從未到過棒球場，他表示，沒特別喜歡某位職棒球員，大家都有自己的特色。

不過湯智鈞透露，最崇拜的棒球偶像是陳金鋒，他說：「鋒哥是台灣領袖。」

湯智鈞 棒球 張進德

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