文昌少棒撒下種子 醬油老闆的棒球夢基層發酵

「小時候打棒球覺得很開心啊！現在我也想幫助小朋友打棒球…」《瑞春醬油》經營者之一的鍾政衛笑說，傳統產業與棒球連結，在近幾年基層棒球賽事常看到贊助看板，而這個老闆懷抱的棒球夢，正在發酵中。

45歲的鍾政衛是醬油工廠第四代經營人之一，也是雲林縣文昌國小棒球隊榮譽會長，兩個兒子鍾亦恩、鍾亦軒目前都在台中市西苑中學打球，他對棒球的熱愛源自小時候，曾是文昌國小第一屆棒球隊成員。

鍾政衛(左)贊助基層棒球盃賽。 王婉玲／攝影

鍾政衛自小就跟著大哥鍾政峰一起玩棒球，不過當時文昌國小並沒有正式球隊，反倒他是巧固球隊一員，直到小六時棒球隊成軍，身兼巧固球隊與棒球隊教練梁博雍希望他加入，身兼投、捕手的鍾政衛成為當時棒球隊唯一一名小六生，帶領五年級學弟一起比賽，成為兒時難忘的回憶。

以升學為主的時代，鍾政衛將棒球轉化成運動興趣，適逢職棒元年開打，父親在西螺鎮開了間打擊場，讓在地的孩子能投入這項運動，儘管鍾政衛成長之後就繼承家業，但縣運仍可看見他在成人組之列，在棒球場揮灑汗水。

鍾政衛曾擔任文昌國小家長會長，卸任後成為榮譽會長，而小時候的教練、當時實習老師梁博雍後來也考上文昌國小校長，目前轉任鎮南國小校長，依舊積極投入棒球隊，鍾政衛除了贊助母校，也協助鎮南、褒忠國小等校，並贊助基層棒球盃賽，他說，「雲林縣城鄉不明顯，資源匱乏，小時候爸爸支持我，現在我有一點能力，也會想幫助小朋友打球。」

文昌國小兩年前赴日本參加交流賽，到東京巨蛋觀賞日職，還與傳奇球星王貞治合照，這趟夢幻之行獲得雲林縣政府與鴻海創辦人郭台銘贊助旅費得以成行，這樁美事也由鍾政衛促成，「這對小朋友是難忘回憶與成長，也能讓他們視野廣闊一點。」

鍾政衛曾促成文昌國小赴日交流，全隊還與傳奇球星王貞治合照。 鍾政衛／提供

鍾家兩個男孩似乎也遺傳了父親熱愛棒球的細胞，國三的鍾亦恩與國一的鍾亦軒自小學就踏上這條路，鍾亦恩在少棒時期曾入選IBA國手，在班上成績維持在前五名，也當選過模範生，弟弟鍾亦軒更當選了全縣模範生，文武兼備，鍾政衛經常在球隊出賽時在場邊拍照，希望為孩子們留下紀念。

鍾政衛對孩子未來發展順其自然，「打棒球可以學習團體生活跟抗壓性，不管他們以後會不會繼續打球，可以學到這些東西，他們自律性不錯，希望他們珍惜打球的機會，快樂打球就好。」

鍾政衛兩個兒子鍾亦恩、鍾亦軒曾接受雲林縣長張麗善表揚。 鍾政衛／提供

如同他的理念，只要孩子願意認真、努力，就會幫助他們在棒球路上前進，就像看見自己打棒球的初衷。