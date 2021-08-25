爆米花聯盟／陳理安演出1安打完封 屏東紅尾2連勝

中央社 / 台北25日電
2021年爆米花棒球聯盟賽程持續展開，屏東紅尾隊先發投手陳理安25日演出9局完封勝，助隊終場以5比0擊敗台中市隊。（中華棒協提供）中央社
2021年爆米花棒球聯盟賽程持續展開，屏東紅尾隊先發投手陳理安25日演出9局完封勝，助隊終場以5比0擊敗台中市隊。（中華棒協提供）中央社

爆米花棒球聯盟今天屏東紅尾隊的先發投手陳理安演出9局完封勝，僅被敲出1支安打，加上林雨力演出3安猛打賞、包辦2打點表現，終場以5比0擊敗台中市隊，奪下2連勝。

2021年爆米花棒球聯盟賽事自23日起在台東棒球村第一、第二棒球場開打，總計10支社會成棒隊參賽，預賽打到11月8日。比賽前半段在台東舉行，10月底移往高雄立德、屏東棒球場舉行，預賽戰績前4名球隊晉級複決賽。

新軍屏東紅尾隊今天與台中市隊交手的比賽，屏東紅尾隊先發投手陳理安用107球完投9局，僅被敲出1支安打，投4次四死球、6次三振，沒有失分，幫助球隊以5比0擊敗台中市，奪下2連勝。

屏東紅尾隊打線直到5局下展開攻勢，宗秉毅、張閔軒、林雨力、高杰接連敲出安打，加上2次四死球，攻下3分；6局下詹銘修、宗秉毅遭到觸身球後，林雨力補上安打送回1分；7局下高杰、蔡宗修接連敲二壘安打，再得1分。

另外幾場賽事，桃園市以6比5擊敗台北興富發、安永鮮物以16比4擊敗綺麗珊瑚、合作金庫以6比5擊敗台南市，目前安永鮮物以3勝0敗暫居第一名，合作金庫、屏東紅尾以2勝0敗緊追在後。

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