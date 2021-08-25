中職／延用MLB光芒隊58號球衣 胡智為感謝陳連宏犧牲

擁有兩年大聯盟資歷的27歲投手胡智為，今天正式加盟統一獅隊，挑選2017年旅美時期在光芒隊就使用的58號球衣，他說：「這是當年大聯盟春訓時，球隊選定的號碼，我一直延用到現在。」

胡智為表示，加盟獅隊本來就想挑選58號，但這是二軍打擊教練陳連宏的背號，很感謝他的犧牲，願意讓出58球衣。

獅隊和胡智為簽定2.5年超過2000萬元合約，今年月薪54萬元成為隊上最高薪投手，29日將在台南球場先發對決上半季冠軍中信兄弟隊，他說：「兄弟是戰力很完整的球隊，面對他們1到9棒、甚至後補球員都很有挑戰性，必須全力以赴，一刻都不能鬆懈。」

過去在美國職棒待了8個球季，2017、18年登上光芒大聯盟，胡智為比較美職、中職的差異，認為歐美球風豪邁，但亞洲球員纏鬥力較強，台灣1到9棒都有這種能力，歐美沒這麼多。

胡智為表示，已經一陣子沒比賽了，8月中旬才恢復首場練習賽，已經慢慢找到比賽感覺，會調整好狀況面對29日首次先發任務。

他說，自己也嘗試不同風格，從中吸取經驗，再和團隊做討論，延伸更好的投球策略，畢竟中職只有5隊，同樣對手一再碰面，沒有策略會被打者抓到攻擊機會。