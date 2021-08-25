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中職／胡智為盛讚陳冠宇出色 笑說對決兄弟是旅外壓軸

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
胡智為正式披上統一獅隊球衣亮相，29日將首次登板對決中信兄弟隊。記者侯永全／攝影
胡智為正式披上統一獅隊球衣亮相，29日將首次登板對決中信兄弟隊。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天宣布簽下年度選秀會首輪指名的胡智為，2.5年合約總值超過2000萬元，29日將在台南球場初登板，先發對決中信兄弟隊；他今天在加盟獅隊記者會後，被媒體問到周日亮相，算不算5大旅外回歸球員的壓軸，笑說：「好像是哦。」

今年選秀會被各隊首輪指名的5名旅外球員包括江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、吉力吉撈．鞏冠，本周將陸續在一軍上演返台首秀，陳冠宇昨天已在桃園球場登板對決獅隊，先發5.1局失兩分無關勝敗，今天輪到江少慶在新莊球場和兄弟交手。

胡智為昨天也看了陳冠宇比賽，他說：「自己的投球型態和陳冠宇完全不同，陳冠宇首次出賽，投得非常不錯。」

胡智為形容，5名旅外球員陸續出賽，好像在趕進度，29日對決兄弟是很特別的比賽，不過還是身體健康最重要，這樣才能對球隊有長久貢獻。

今年下半季賽事是史上最晚開打的一次，剛好讓胡智為有完整半季投球的機會，他強調會慢慢進入狀況，一下子投很多球將是巨大挑戰，下半季打到11月才結束，休息時間較少，季後也會專注恢復狀況，把心態調整好。

胡智為最近一次在國內正式比賽亮相是前年世界12強賽，他表示，以後每次出賽，家人應該都會到場，很高興能加入統一獅隊這個大家庭。

胡智為 陳冠宇 統一獅

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