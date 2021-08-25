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中職／總額破2000萬！胡智為2.5年約定獅隊 29日登板
中華職棒今年季中選秀會統一獅隊第一指名胡智為，今天雙方正式完成簽約，以2.5年、總額超過2000萬元的合約加盟，預計29日就要登板先發對上中信兄弟隊。
統一獅隊今天無賽程，商借新莊棒球場舉行胡智為簽約加盟儀式，會中宣布，胡智為簽下2.5年的複數年合約，今年月薪54萬，接下來2022年月薪60萬、2023年月薪66萬以上，合約總值超過2000萬元。
胡智為今年上半季在二軍出賽11場，其中6場先發，投了38.2局，拿下3勝1敗，防禦率0.70，昨天雖然在二軍下半季首戰投2.2失5分，不過不影響一軍登板時間點。
獅隊將胡智為視為下半季投手即戰力，也安排好要在29日（周日）的台南主場登板先發，對手將是上半季冠軍中信兄弟隊，也邀請胡智為的父親胡國政擔任當天的開球嘉賓。
另外獅隊也宣布本屆選秀會除第二輪張翔外，其餘選手均已完成簽約，另外也簽下蔡鉦宇作為自主培訓選手。
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