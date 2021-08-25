快訊

阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／總額破2000萬！胡智為2.5年約定獅隊 29日登板

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今天為第一指名胡智為舉行加盟簽約儀式。記者侯永全／新莊攝影
統一獅隊今天為第一指名胡智為舉行加盟簽約儀式。記者侯永全／新莊攝影

中華職棒今年季中選秀會統一獅隊第一指名胡智為，今天雙方正式完成簽約，以2.5年、總額超過2000萬元的合約加盟，預計29日就要登板先發對上中信兄弟隊。

統一獅隊今天無賽程，商借新莊棒球場舉行胡智為簽約加盟儀式，會中宣布，胡智為簽下2.5年的複數年合約，今年月薪54萬，接下來2022年月薪60萬、2023年月薪66萬以上，合約總值超過2000萬元。

胡智為今年上半季在二軍出賽11場，其中6場先發，投了38.2局，拿下3勝1敗，防禦率0.70，昨天雖然在二軍下半季首戰投2.2失5分，不過不影響一軍登板時間點。

獅隊將胡智為視為下半季投手即戰力，也安排好要在29日（周日）的台南主場登板先發，對手將是上半季冠軍中信兄弟隊，也邀請胡智為的父親胡國政擔任當天的開球嘉賓。

另外獅隊也宣布本屆選秀會除第二輪張翔外，其餘選手均已完成簽約，另外也簽下蔡鉦宇作為自主培訓選手。

統一獅隊今天為第一指名胡智為舉行加盟簽約儀式。記者侯永全／新莊攝影
統一獅隊今天為第一指名胡智為舉行加盟簽約儀式。記者侯永全／新莊攝影

胡智為 統一獅 中華職棒

延伸閱讀

中職／胡智為二軍失5分不影響初登板 江辰晏移到牛棚

中職／龍隊徐若熙二軍調手感 獅隊胡智為2.2局失5分

中職／胡智為隊內賽投2局 再投1場就「開箱」

中職／胡智為加盟儀式在新莊 開箱秀在台南

相關新聞

中職／總額破2000萬！胡智為2.5年約定獅隊 29日登板

中華職棒今年季中選秀會統一獅隊第一指名胡智為，今天雙方正式完成簽約，以2.5年、總額超過2000萬元的合約加盟，預計29...

棒球／「台、日、韓間互不感興趣」 韓媒點出亞洲棒球難交流原因

隨著亞洲職棒大賽在2013年後停辦，也讓亞洲各國職棒少了一個互相交流切磋的機會，韓國媒體昨撰文點出亞洲職棒交流的困境：「如果覺得自己國家的職棒已經發展成熟，要對海外棒球感興趣的話，就不是亞洲，而是放眼美國職棒。」

中職／胡智為盛讚陳冠宇出色 笑說對決兄弟是旅外壓軸

統一獅隊今天宣布簽下年度選秀會首輪指名的胡智為，2.5年合約總值超過2000萬元，29日將在台南球場初登板，先發對決中信...

中職／延用MLB光芒隊58號球衣 胡智為感謝陳連宏犧牲

擁有兩年大聯盟資歷的27歲投手胡智為，今天正式加盟統一獅隊，挑選2017年旅美時期在光芒隊就使用的58號球衣，他說：「這...

影／中職獅隊胡智為29日主場登板迎戰兄弟

統一獅隊今日為季中選秀會第一指名的胡智為舉行加盟記者會，獅隊宣布2.5年合約金總額超過兩千萬，第一年月薪五十四萬，預計二...

中職／另類擦棒被捕 獅隊捕手超快反應三振打者

昨統一獅與樂天桃猿之戰中，桃猿攻占滿壘時陳俊秀揮擊一顆快速球形成擦棒，不過獅隊捕手林岱安反應超級快，在「空中」抓下球形成擦棒被捕三振，令陳俊秀無奈嘆息走下場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。