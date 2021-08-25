棒球／「台、日、韓間互不感興趣」 韓媒點出亞洲棒球難交流原因

隨著亞洲職棒大賽在2013年後停辦，也讓亞洲各國職棒少了一個互相交流切磋的機會，韓國媒體昨撰文點出亞洲職棒交流的困境：「如果覺得自己國家的職棒已經發展成熟，要對海外棒球感興趣的話，就不是亞洲，而是放眼美國職棒。」

韓媒《體育朝鮮》記者朴在浩（音譯，박재호）日前接受一名日本女高中生訪問，他想知道日本該如何與南韓、台灣進行棒球交流的問題。

記者向該名學生提到過去亞洲職棒大賽這個例子，但2003年出生的他並未聽過這個系列賽、也非常疑惑為什麼會停止舉辦。記者解釋，除了費用以外，舉辦時間也是問題。該學生又問：「日本往後要與韓國和台灣哪一方保持深厚的聯繫，進行棒球交流比較好？」

「對各國而言，如果覺得自己國家的職棒已經發展成熟、要對海外棒球感興趣的話，就不是亞洲，而是放眼美國職棒。」朴在浩認為，在韓國，幾乎沒有人對中華職棒感興趣，在台灣，球迷感興趣的國外棒球也不是韓國，而是日本職棒或大聯盟，韓國與日本間也是如此，因此各國要增添交流是有難度的。

此文最後提到，亞洲棒球的交流其實沒有隨亞洲職棒大賽停辦而結束。2015年開始有12強、2017年則有第一屆亞洲職棒冠軍爭霸賽，這項賽事原定今年在日本舉行第二屆，但受到疫情影響，目前仍不確定能否舉辦。